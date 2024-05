Attacchi informatici a enti e aziende: «In un anno aumentati del 65%»

Treviso si prepara a diventare per un giorno capitale nazionale della protezione dei dati informatici in occasione del Data Protection Forum 2024. L'appuntamento è per venerdì 10 maggio, alle ore 9, all'Auditorium di Fondazione Cassamarca. Una giornata rivolta a imprenditrici, imprenditori e manager interessati ad aumentare la sensibilità delle loro imprese verso la protezione dei dati personali e degli asset sensibili. Ideato da Proattiva Srl, il Forum ha ricevuto il patrocinio del Comune di Treviso, di Confcommercio Treviso, Ascom Spa, Confapi Treviso, Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, Associazione Clusit, ed è un evento accreditato dal Consiglio Nazionale per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Treviso.

Attacchi informatici

Nel 2023 i cyber attacchi gravi sono cresciuti in Italia più che nel resto del mondo: +65% rispetto al 2022 (+12% a livello mondiale) per un totale di 2.779 incidenti gravi. Un dato che vede il Veneto e la provincia di Treviso tra le prime aree in Italia per numero di attacchi subiti. Nel nostro Paese nello stesso anno sono andati a segno l’11% degli attacchi globali (erano il 7,6% nel 2022), a testimonianza di come l’Italia sia sempre più nei radar dei cyber criminali. Sono cresciuti in maniera rilevante gli attacchi ai settori dei trasporti e della logistica (+41%), del manifatturiero (+25%) e del retail (26%), prevalentemente a causa della crescente diffusione dell’IoT e dalla tendenza verso l’interconnessione di sistemi, ampiamente impiegati in questi settori e tuttavia spesso non sufficientemente protetti (fonte dati: Clusit). Il 74% delle azioni di attacco ai dati è sulle Pmi (fonte: Agenzia per la Sicurezza Nazionale): nonostante questo, il 72% delle aziende in Italia non offre corsi di formazione rischi cyber e sulle contromisure, con conseguente mancanza nelle aziende di procedure di protezione e di investimenti in strumenti idonei ad abbassare i rischi informatici.

Il forum

Valentino Pavan, ideatore del Data Protection Forum e amministratore della trevigiana Proattiva che lavora quotidianamente a fianco di imprese e organizzazioni, ha voluto organizzare nella sua Treviso un evento nazionale sulla protezione dati “dichiaratamente senza tecnicismi”, capace di parlare agli imprenditori con il loro linguaggio e di rispondere alle loro necessità.

Così il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Accogliamo con grande interesse il Data Protection Forum, un evento che vuole prima di tutto informare su tutti gli aspetti della protezione dati e sulle possibili conseguenze, anche economiche, della violazione dei sistemi tecnologici aziendali. In un mondo che oramai si basa su dinamiche informatiche, è importante conoscere i fattori che riguardano questo ambito, rendendoli comprensibili a tutti. Ringrazio Valentino Pavan per aver scelto la nostra città per l’edizione “pilota” di questo forum: Treviso diventa così laboratorio nazionale per la protezione dei dati».

«Non è stato facile partire da zero per costruire questo evento - sottolinea Pavan - ma siamo entusiasti della risposta che abbiamo ottenuto e ringrazio il Comune di Treviso e tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio per l’appoggio dimostrato al Forum. Mi piacerebbe che questa prima edizione diventasse un appuntamento annuale. Dal nostro osservatorio vediamo come uno dei problemi relativi alla gestione della protezione dati sia culturale, legato allo scarso know-how tecnologico e di infrastrutture interne, fattori invece determinanti per bloccare gli assalti ai dati sensibili, sempre più utilizzati grazie anche a sistemi di Intelligenza Artificiale. Oltre alla mancata consapevolezza, riscontriamo diffidenza verso temi che, troppo tecnici, spesso scoraggiano le imprese a entrare in connessione con l’ambito della protezione dati. Un ambito che, tuttavia, è diventato strategico per il corretto funzionamento dell’impresa. Un'azienda che subisce un attacco ransomware o informatico viene bloccata in tutti i suoi processi per settimane, con perdite di fatturato e danni reputazionali che causano spesso emorragie di clientela. Per trasmettere al meglio e senza tecnicismi quanto sia importante informarsi e proteggersi adeguatamente, oltre al punto di vista degli esperti abbiamo voluto fortemente ospitare nel programma la testimonianza di un'azienda trevigiana che si è trovata in questa situazione».

Il programma

Il Forum inizierà alle ore 9 all’Auditorium Fondazione Cassamarca (Auditorium Appiani) in piazza delle Istituzioni. Dopo i saluti istituzionali, si terrà l’intervento del dottor Agostino Ghiglia, Componente del Garante Protezione dei Dati Personali (Gdpd) a cui seguirà l’intervento del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza. Sarà poi il momento si scoprire i più recenti dati dell’Osservatorio Clusit, grazie all’intervento dell’ingegner Giorgio Sbaraglia. Seguirà poi la testimonianza diretta di una impresa che ha subito un attacco ai propri dati e che condividerà con il pubblico la sua esperienza. Chiuderà la mattinata una tavola rotonda di confronto con le Associazioni di Categoria che patrocinano l’evento per identificare delle lezioni utili ad incrementare la consapevolezza sulla protezione dei dati. Il programma è a disposizione al sito www.dataprotectionforum.it

Iscrizioni

Data Protection Forum è un evento indipendente, gratuito, istituzionale, a numero chiuso, riservato a titolari e manager d’impresa. Per iscriversi scrivere a segreteria@dataprotectionforum.eu o chiamare il numero (o WhatsApp) +3516096841. Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 8 maggio.