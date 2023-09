Contribuì all'arresto di Messina Denaro, il Generale De Liso al vertice della Legione Veneto

Oggi, 26 settembre, il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Giuseppe De Liso, dopo la visita di sabato scorso al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, ha incontrato le Autorità del Capoluogo. Al Palazzo di Giustizia gli incontri dell’alto Ufficiale con il Presidente del Tribunale, Dott. Antonello Fabbro ed il Procuratore della Repubblica Dott. Marco Martani. A seguire, nel corso della mattinata, il Generale De Liso ha incontrato presso le rispettive sedi istituzionali il Presidente della Provincia Stefano Marcon ed il Sindaco di Treviso Mario Conte. Tutti gli interlocutori hanno espresso al Generale il proprio

apprezzamento per la collaborazione ricevuta dall’Arma nell’assicurare prossimità e vicinanza alle operose comunità della provincia trevigiana.

Il Generale, entrato in servizio a inizio settembre, subentra al Comandante Giuseppe Spina e nel corso del precedente incarico alla guida del Comando provinciale di Palermo ha ricoperto un ruolo centrale nell'operazione di cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro e di altri 400 esponenti di Cosa Nostra.

«Un grande onore oggi incontrare nella sede della Provincia di Treviso il Comandante De Liso, da questo mese alla guida della Legione dei Carabinieri del Veneto – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia - promuovere la giustizia e la legalità è fulcro del benessere e della tutela di tutta la cittadinanza: è determinante la proficua sinergia tra Autorità e Istituzioni per contrastare qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiose a attività illecita. La Provincia di Treviso intrattiene una storica e consolidata collaborazione con le Forze dell'Ordine e con il Comando Provinciale dei Carabinieri: oggi, il valore aggiunto che il Generale De Liso apporta quale Comandante della Legione Veneto con una lunga esperienza di contrasto alla mafia, rappresenta un ulteriore elemento di orgoglio, determinazione e impegno in questa strenua lotta, a protezione di tutte le cittadine e i cittadini, delle imprese, del territorio stesso. Rivolgo dunque al Comandante De Liso con grande stima i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ringraziandolo sin da ora per quanto farà per la nostra Provincia e per il Veneto. Ringrazio profondamente, altresì, di nuovo il Generale Giuseppe Spina, che ha ricoperto con dedizione e minuziosa cura l'incarico, conducendo numerose operazioni negli anni di servizio per garantire la massima sicurezza a tutta la comunità».