Sei liste a sostegno di De Nardi. L'invito a Conte: «Beviamo un caffè»

«Ho appena invitato il sindaco a venire a casa mia a prendere un caffè, spero di poter avviare con lui un rapporto un pò più cordiale e disteso, di confronto, sui temi della cittadinanza. Non è vero che non voglio confrontarmi, anzi io ho a cuore il bene della città per cui se riusciamo anche adesso a fare delle cose che sono utili per la città io ci sono, sono disponibile e spero che lui mi risponda favorevolmente»: Giorgio De Nardi, nel giorno della presentazione (a cui hanno preso parte alcune decine di attivisti, simpatizzanti e curiosi) della sua sede elettorale in via del municipio a Treviso, ha teso un ramoscello d'ulivo a Mario Conte dopo le schermaglie delle ultime settimane, in cui la campagna elettorale si è giocata spesso su attacchi reciproci.

Il candidato sindaco del centrosinistra sarà sostenuto da ben sei liste: Pd, Treviso civica, Coalizione civica, Volt, Europa Verde e da una lista De Nardi sindaco. «I cittadini non sono solo utenti della città, serve un welfare di comunità»: ha detto Chiara Ceccotti (Coalizione civica). «Sono orgogliosamente del Partito Democratico. Al centro del programma ci sarà il tema della mobilità: girare in bici in centro è praticamente impossibile. Quando la città sarà pedonalizzata saremo tutti più felici»: ha aggiunto Antonella Tocchetto (Pd). «Vediamo ora la segnaletica bianca, rifatta a poche settimane dal voto: non basta»: ha spiegato Giovanni Risato (Volt). «Devono tornare al centro la tutela ambientale, la biodiversità, è fondamentale tutelare il fiume Sile e ridurre l'inquinamento»: ha sotttolineato Luca Sacconi (Europa verde). Sempre sui temi ambientali è intervenuto anche Daniele Brollo (Treviso civica): «Servono spazi verdi, parchi e un percorso radiale dal centro alle periferie. I quartieri devono essere pensati a livello sociale». Altro tema caldo di questi giorni è la violenza giovanile. «I giovani non sono irrecuperabili, vanno ascoltati. La città vive una fase di stagnazione, deve tornare ad essere la capitale della gioventù»: Così Alessandro Landi (Giorgio De Nardi sindaco).

Sabato prossimo, 18 marzo, parte ufficialmente la campagna elettorale con un evento che si terrà in piazza Santa Maria dei Battuti mentre si terranno quattro serate nei quartieri: 21 marzo (zona Est) 23 marzo (nord), 28 marzo (ovest), 31 marzo (sud).