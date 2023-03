Sicurezza a Treviso, De Nardi attacca Conte: «Città fuori controllo»

Il candidato sindaco del centrosinistra non usa giri di parole per commentare l'ultimo grave episodio di violenza avvenuto alla Caritas mercoledì sera. Alla presentazione della lista per le prossime comunali anche la parlamentare Rachele Scarpa: «E' una città fatta di annunci, brochure e rendering, manca una visione»

A margine della presentazione della lista del Pd in vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco Giorgio De Nardi, commentando il grave episodio di violenza avvenuto all'esterno della mensa della Caritas, non le ha mandate a dire, commentando così: «Sono molto rammaricato e dispiaciuto da queste situazioni che aumentano anche di frequenza: nonostante la Giunta attuale abbia vinto le precedenti elezioni proprio puntando tutto sulla sicurezza e dicendo che prima Treviso era una città fuori controllo. La città fuori controllo è adesso ma per le scelte che non sono state fatte prima e che prevedevano, necessitavano di un approccio diverso a questo tipo di problematiche, un approccio più sociale, più inclusivo che vada ad affiancare queste situazioni, diciamo problematiche con dei professionisti, con dei mediatori culturali, con gli operatori di strada, con dei centri di aggregazione dove le persone possano trovare un modo diverso per esprimersi e non vadano in conflitto con l'ordine costituito della città. Va anche detto che Nordio è di Treviso, è il ministro della giustizia, quindi trovo curioso che non si vada ad affrontare questo discorso con lui, visto che appartengono alla stessa parte politica, in modo integrato, efficace e che anzi si ampli ancora di più questo problema».

Nella sede elettorale di via del Municipio, oltre ai big del Pd trevigiano, Antonella Tocchetto, Stefano Pelloni e Giovanni Tonella, è intervenuta anche la parlamentare Rachele Scarpa che ha tracciato un bilancio non certo positivo del mandato del sindaco Conte: «La Treviso di Mario Conte è una Treviso tutta annunci, bruchure e rendering, quando poi in realtà, alla conta dei fatti non c'è granchè. Io penso siano stati cinque anni di assoluta ordinaria amministrazione. Penso che a Treviso manchi una visione e manchino le risposte a quelli che sono i problemi concreti delle persone che sono l'inquinamento, il consumo di suolo, l'aria che respiriamo, la possibilità di prendere casa a Treviso, la possibilità di immaginarsi un futuro a Treviso».