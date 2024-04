Deejay Ten sold out a Treviso: «Al via oltre 12mila runners»

Treviso è pronta a correre al ritmo di Radio Deejay: i pettorali per la tappa trevigiana dell'evento sono già tutti esauriti con più di 12mila iscritti e, alla corsa, manca oltre un mese. L'appuntamento con la Deejay Ten sarà infatti domenica 19 maggio per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.

«Un grande successo sin dalle prime adesioni - le parole del sindaco Conte, anche lui tra i partecipanti alla corsa -. Per Treviso sarà una festa dello sport e della musica». Il Deejay Village sarà posizionato in Piazzale Burchiellati e sarà aperto da sabato 18 maggio con orario: 10-19 e domenica 19 maggio dalle 7 a mezzogiorno. Pettorale, sacca e maglia, potranno essere ritirati personalmente o con delega (firmata e con copia della carta di identità), presso il Deejay Village dalle 10 alle 19 di sabato e dalle 7 alle 9 la mattina della corsa. La partenza dei percorsi da 5 e 10 chilometri è stata fissata per le 9.30 in viale Nino Bixio, mentre l'arrivo e le premiazioni saranno in Borgo Giuseppe Mazzini.