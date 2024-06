Contratto metalmeccanici, Fiom Cgil: «Aumento dei salari e riduzione delle ore di lavoro»

A cinque anni di distanza dall’ultimo incontro sono stati poco meno di 150 (su un totale di 200) i delegati e le delegate Fiom Cgil Treviso riunitisi giovedì mattina, 20 giugno, al Bhr Hotel di Quinto di Treviso.

La federazione dei metalmeccanici trevigiani si è data appuntamento per discutere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, la piattaforma contrattuale unitaria, e i quattro referendum promossi dalla Cgil a livello nazionale per i quali, anche nella Marca, il sindacato sta procedendo dallo scorso 25 aprile con una raccolta firme sia cartacea che online. La mattinata è stata poi l’occasione per tracciare il quadro del comparto metalmeccanico in provincia di Treviso e affrontare alcuni aspetti della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro insieme al neoeletto segretario provinciale, Manuel Moretto, e al segretario nazionale Samuele Lodi.

Il commento

Proprio il segretario Samuele Lodi è intervenuto a margine dell'assemblea odierna sulla trattiva con Federmeccanica per il rinnovo dei contratti dei metalmeccanici: «L'incontro di due giorni fa ci ha dato solo risposte negative - spiega Lodi -. Avevamo chiesto 280 euro di aumento, più del doppio dell'Ipca programmata per i prossimi tre anni. Il nostro ultimo contratto, in scadenza a fine giugno, ha portato ai lavoratori un aumento di 310 euro, vogliamo continuare su questa strada. Negli incontri in programma a fine giugno e a luglio con Federmeccanica, cercheremo di portare a casa gli aumenti richiesti. Altro tema centrale - conclude Lodi - è quello della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e a parità di salario ma sappiamo che, ad oggi, non ci sono le condizioni per raggiungere questa richiesta nella trattiva in corso. Lavorare meno per lavorare tutti dovrà comunque continuare a essere il nostro motto nonostante le opposizioni di Federmeccanica che, da una sua analisi, sostiene che i lavoratori non usino nemmeno tutte le ore di permesso a loro concesse. Da qui la decisione di non accogliere le richieste sindacali di riduzione dell'orario di lavoro. Torneremo a discuterne nel prossimo confronto».