Consiglio provinciale di Treviso: assegnate le deleghe

Oggi il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Queste le deleghe attribuite:

Stefano Marcon (presidente): Bilancio, Personale, Trasporti, Pianificazione Territoriale.

Martina Bertelle: vicepresidente

Oscar Bordignon: Progetti Europei

Roberto Borsato: Edilizia e Programmazione Scolastica, Parco della Storga

Andrea Cogo: Politiche Giovanili

Mauro Fael: Caccia, Pesca, Sport

Roberto Fava: Turismo, Sicurezza Stradale, Cultura

Francesca Laner: Sociale, Pari Opportunità, Volontariato.

Alessandro Righi: Protezione Civile, Digitalizzazione, Efficientamento Energetico, PAESC

Claudio Sartor: Viabilità

Marianella Tormena: Ambiente e Attività Produttive

«Si riparte con le deleghe assegnate ufficialmente a coloro che mi accompagneranno in questo mandato – ha detto Stefano Marcon – lavoreremo per dare dignità alla Provincia, al suo ruolo fondamentale di coordinamento del territorio e di sviluppo nelle proprie deleghe fondamentali come strade, scuole, ambiente… stiamo lavorando per intercettare i fondi che il PNRR consente, specie i bandi per Parchi Storici, coi quali contiamo di varare delle progettualità su Villa Franchetti e sul Parco del Sant’Artemio».