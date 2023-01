Elezione Ordine degli Avvocati, Diego Casonato è il nuovo presidente

Diego Casonato è il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. L'Ordine, che regge le fila di oltre duemila avvocati della provincia, ha finito insomma per essere un momento di unità in cui, peraltro, è stata rispettata la tradizione che vede il consigliere che ha raccolto più voti venire eletto come presidente. Casonato succede a Massimo Sonego, che aveva raggiunto il limite dei due mandati. Vicepresidente è stata eletta la seconda più votata nelle elezioni di giovedì scorso, ovvero la penalista Silvia Biscaro, mentre gli incarichi di segretario e tesoriere sono andati rispettivamente a Antonio Campo e Giuseppe Guarnieri.

«La competizione elettorale è una cosa normale - spiega il neo eletto Casonato - ma noi non siamo in Parlamento. Alla fine è prevalsa l'unità e posso dire che il consiglio dell'Ordine che esce da queste elezioni è non solo composto di tante facce nuove ma si muove all'insegna di quella grande forza che è l'unità. Ora le sfide sono la formazione e la deontologia in un ambito, quello dell'avvocatura, che è in continuo cambiamento». Il nuovo presidente Casonato è socio fondatore dell'omonimo studio legale. Cassazionista è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Treviso dal 1982 e si occupa sia di diritto penale che di materie che afferiscono al civile. Alle elezioni per il nuovo consiglio aveva staccato Silvia Biscaro di circa 50 voti, conquistando 335 preferenze.