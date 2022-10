Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 2, va in pensione il dottor De Rui

Alla fine del prossimo mese di novembre terminerà il suo servizio l’attuale direttore del Dipartimento di Prevenzione Ulss 2, il dottor Stefano De Rui, medico veterinario, nominato al vertice della struttura dipartimentale tre anni fa. La carriera del dott. De Rui, come medico veterinario dipendente del servizio sanitario nazionale, è iniziata nel 1986 nell’allora Ulss 12 Sinistra Piave di Pieve di Soligo. Nel 1995 si è trasferito presso la ex Ulss 8 di Asolo dove, dal 2002 al 2018, ha ricoperto l’incarico di Direttore della struttura complessa Sanità Animale. Sempre presso la stessa Azienda Ulss è stato nominato coordinatore dei servizi veterinari dal 2006 al 2014. È stato, inoltre, per sei anni, dal 2010 al 2016, Direttore del Dipartimento Funzionale Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare e Direttore del Dipartimento di Prevenzione Ulss 8 nell’ultimo semestre del 2016.

Con l’avvio dell’Ulss 2 Marca trevigiana, nel 2017, ha svolto il ruolo di Coordinatore dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene Alimenti fino alla nomina di direttore del Dipartimento di Prevenzione avvenuta il 1° novembre 2019. Importante è stato il suo apporto, nel territorio della provincia, in tutti questi anni, al progetto Piccole Produzioni Locali, alla semplificazione del sistema di autocontrollo delle microimprese alimentari e all'avvio dell'Ufficio unico dipartimentale di Assistenza alle imprese.

«Al dottor De Rui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni» commenta il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi «Un plauso in particolare per la disponibilità e abnegazione dimostrata nel difficilissimo periodo della pandemia che ha visto il Dipartimento di Prevenzione in prima linea. Lo ringrazio davvero di cuore per il suo operato».