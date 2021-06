Valzer di dirigenti in Questura ma manca il capo di gabinetto

Claudio Di Paola a dirigere l'ufficio immigrazione e Immacolata Benvenuto che da capo di gabinetto andrà coordinare il lavoro della squadra mobile al posto dello stesso Di Paola. Sono questi i principali provvedimenti presi dal Questore di Treviso, Vito Montaruli, in un'ottica di riorganizzazione della polizia trevigiana. La decisione ha creato forte scalpore all'Appiani e il sindacato Coisp contesta in particolare l'eliminazione della figura del capo di gabinetto che probabilmente resterà ora vacante.

«Non è passato molto tempo da quando abbiamo segnalato al Ministero dell’Interno, le criticità lavorative che vivono i poliziotti di Treviso -scrive la segreteria provinciale del Coisp di Treviso- In quell’occasione, abbiamo addirittura trasmesso l’organigramma completo della Questura evidenziando gravi carenze al sistema organizzativo voluto dall’attuale Questore Montaruli dr. Vito. Avevamo in particolare parlato proprio dell’Ufficio Immigrazione che, oltre a non avere il Dirigente, a differenza di altri uffici che ne hanno in abbondanza, non aveva altri appartenenti a qualifiche importanti come gli Ispettori. Ieri vi è stato l’ennesimo colpo di scena del Questore Montaruli! Con decorrenza 12 giugno 2021, il dr. DI PAOLA Claudio attuale dirigente della Squadra Mobile va a dirigere l’Ufficio Immigrazione e contestualmente la dr.ssa BENVENUTO Immacolata attuale Capo di Gabinetto va a dirigere la Squadra Mobile. Quindi dal 12 giugno 2021, l’indispensabile figura del Capo di Gabinetto, non esisterà più alla Questura di Treviso. Siamo abituati ai continui e repentini cambi che il Questore sta attuando dal suo insediamento ma mai ci saremmo aspettati che decidesse di “Cancellare” la figura del Capo di Gabinetto !!!!!! La Disorganizzazione continua e oggi più che mai ci chiediamo: “a chi dobbiamo rivolgerci per far avere a tutti i poliziotti trevigiani quella necessaria tranquillità lavorativa? Alla prossima perché secondo Noi ci saranno tante altre “Inaspettate Sorprese” !!!!!! Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione».