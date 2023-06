Disabilità e non autosufficienza, distretto Treviso nord: Alberta Giomo nuova direttrice

È la dott.ssa Alberta Giomo la professionista designata alla guida dell’Unità operativa complessa (UOC) Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord a decorrere dal 1° luglio. Nata nel 1974 a Treviso, la dott.ssa Giomo si è laureata in Psicologia all’Università degli Studi di Padova nel 2001 e specializzata in Psicoterapia Sistemica Familiare e Relazionale all’Istituto Terapia familiare di Firenze nel 2008.

Dopo diversi incarichi come libera professionista, sia nel privato sia in enti pubblici, Giomo è stata assunta in qualità di Dirigente Psicologo, dal 2009 al 2012, dall’ex Ulss 15 di Cittadella, svolgendo attività al Centro affidi e adozioni. Nel dicembre 2012 arriva all’ex Ulss 9 di Treviso come Dirigente psicologo del Servizio Disabilità adulta nella sede Treviso Distretto Sud assumendo da dicembre 2014 l’incarico professionale di consulenza, studio, ricerca “disturbi legati alla disabilità e problematiche disabilità adulta e delle famiglie”.

La nomina a Direttore dell’Unità operativa semplice (UOS) Disabilità Treviso Nord, avvenuta nell’agosto 2021, permane fino ad oggi. Nel frattempo, la dott.ssa Giomo, riceve nel gennaio 2022 e svolge contestualmente l’incarico di Direttore facente funzione della UOC Disabilità e non autosufficienza Treviso Nord. «La profonda conoscenza del mondo della disabilità che la dott.ssa Giomo ha maturato in tutti questi anni di servizio in Azienda, non può che essere un valore aggiunto nell’ambito del ruolo che andrà a ricoprire. Auguro a Lei e a tutto il suo staff di lavorare al meglio a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie»: le parole del direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi.