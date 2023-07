Ex case popolari di Monigo, una discarica a cielo aperto

«La zona ora è “chiusa” non del tutto ma accessibile a tutti!! Abitando nella zona sono veramente indignata della situazione»: così scrive una lettrice, inviandoci un video di denuncia sulla situazione di pesante degrado che vivono i residenti che vivono nei pressi delle ex case popolari di Monigo, lungo la Feltrina, a pochi passi dallo stadio Monigo. Nonostante la zona sia in parte interdetta all'accesso, c'è chi ne ha approfittato per scaricare in zona decine di sacchi di immondizia che da tempo giacciono li. L'area in cui si trovano le palazzine (88 gli appartamenti), alcune chiuse da alcuni anni, altre quasi totalmente disabitate, è destinata ad essere riqualificata per tornare ad essere vivibile con progetti di edilizia popolare. Ater ha programmato per l'autunno prossimo i lavori di demolizione.