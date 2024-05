Niente Divina Commedia per gli studenti musulmani: «Era meglio togliergli i social»

Continua a far discutere in città il caso scoppiato in un istituto scolastico trevigiano dove i genitori di due studenti musulmani, iscritti alle medie, hanno chiesto e ottenuto che ai propri figli non venga insegnata "La Divina commedia" di Dante, opera cardine della cultura, letteratura e lingua italiana ritenuta però offensiva dei valori e della cultura musulmana.

Il sindaco Mario Conte, venerdì 24 maggio, ha commentato con queste parole la notizia: «Fatico a capire la scelta presa dalla dirigente scolastica: studiare la nostra storia e cultura non crea problemi ma è un'occasione di arricchimento - ha detto il primo cittadino -. Invito la dirigente a rivedere la sua decisione, di sicuro gli studenti non saranno danneggiati dallo studio di Dante, che ha trovato ispirazione per la Divina Commedia anche in provincia di Treviso. Il provvedimento preso dalla scuola mi sembra assurdo e difficile da accettare - continua Conte -. Credo che togliere Dante dal percorso didattico non sia un passo verso l'integrazione ma verso l'esclusione della nostra Storia e della nostra Cultura. Avrei preferito che agli studenti fossero tolti i social piuttosto che Dante Alighieri».