L'edificio occupato nella mattinata di oggi, venerdì 22 gennaio

Occupato da Studenti Medi e Django l'ex provveditorato

Blitz nella mattinata di oggi, venerdì 22 gennaio, in via Sartorio a San Pelajo. «La nostra città -hanno scritto su Facebook gli studenti- è piena di buchi neri riqualificabili per permettere un rientro a scuola in sicurezza»