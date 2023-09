Allarme sfratti: «Treviso si è trasformata in una città gioiello che respinge chi è più povero»

«Nelle ultime settimane due famiglie sono finite in strada e stanno momentaneamente vivendo in albergo a spese proprie, dopo che i limitati fondi del Comune si sono esauriti. Sappiamo che altre centinaia di famiglie rischiano prossimamente di trovarsi nella stessa condizione. È inaudito come dei bambini, anche molto piccoli, anziché andare a scuola si trovino a vivere in macchina con gli altri membri della famiglia, senza sapere cosa sarà di loro il giorno seguente»: così i volontari dell'associazione Caminantes hanno messo l'accento, nel corso di un incontro con la stampa avvenuto di fronte alla sede dei servizi sociali del Comune di Treviso, sull'emergenza casa che attanaglia non solo Treviso ma tutta la provincia.

Una città sempre più votata alle case di lusso e sempre meno a chi non può permettersi certe cifre: questo in sintesi il pensiero di Caminantes. «Ecco cosa sta succedendo a Treviso» spiegano «Leggiamo questo come un attacco diretto dell'amministrazione cittadina contro chi è meno abbiente e non può permettersi di vivere la città come il nostro sindaco la vorrebbe: a misura medio borghese. Un attacco diretto al diritto all'abitare, al diritto alla formazione, alla salute fisica e mentale, al benessere sociale. Treviso si è trasformata in una città gioiello che etichetta e respinge chi è più povero, e i poveri sono sempre di più. A fronte dei cantieri di costruzione di case di lusso, senza contare quelle già realizzate, la spesa del comune per il diritto alla casa è una delle più basse fra i capoluoghi veneti: 5,50€ pro capite nel 2021, come si legge da una ricerca di OpenPolis». «È inaccettabile che nella provincia si continui a cementificare per costruire inutili supermercati e l'unica "rigenerazione" proposta sia quella volta alla costruzione di abitazioni di lusso» continuano «che solo in pochi possono permettersi, mentre decine di appartamenti Ater e comunali sono da anni chiusi, con liste d'attesa lunghe a dismisura. Basti vedere i risultati dell'ultima graduatoria con oltre 800 domande a fronte di un'ottantina di alloggi disponibili».

Alloggi comunali chiusi o da rigenerare

«Eppure sappiamo che ci sono 89 alloggi comunali chiusi, che potrebbero essere rigenerati e dati a chi ne ha bisogno. Sommati agli alloggi Ater attualmente non utilizzati si andrebbe a soddisfare il fabbisogno quanto meno di chi è in emergenza abitativa. Poi bisognerebbe aprire un capitolo sulla condizione delle persone con un reddito medio, strozzate anch'esse dal caro affitti, caro bollette, e difficoltà a trovare un'abitazione decente» continuano i volontari «Alcune famiglie e persone singole si sono rivolte anche a noi, oltre che alla Caritas, dopo essersi rese conto che l'assistenza fornita dai servizi sociali propone soluzioni temporanee che non si occupano di creare un percorso completo, ma offrono solo un insufficiente primo step assistenziale. E spesso nemmeno quello. Sindaco Conte, assessora Tessarolo, delle belle parole (e anche di quelle cattive) non se ne fa nulla nessuno. Vogliamo vedere risposte concrete, vogliamo vedervi entrare nelle case di chi vive la spada di Damocle degli sfratti e impegnarvi direttamente per mediare con le proprietà, che sia Ater o che siano privati. Certo le politiche abitative in questo paese non esistono seriamente dagli anni 70, ma gli interlocutori diretti dei cittadini sono le amministrazioni comunali e siete voi responsabili delle condizioni di vita di chi si ritrova a occupare gli ultimi posti della feroce catena alimentare del nord est. Basta con le fandonie, qui c'è gente che sta male e voi non fate nulla! Anzi, ci sono dipendenti comunali e assessori che rifilano attacchi neanche troppo velatamente razzisti».

«L'emergenza casa si sta rivelando un problema sistemico» chiude Caminantes «chiediamo quindi che vengano stanziati immediatamente dei fondi atti all'accelerazione dei processi di inserimento nelle case popolari e che il comune e i servizi sociali si occupino a 360° delle persone in situazione di marginalità, prendendo in considerazione anche la questione della salute, fisica e mentale, e creando percorsi veri di reinserimento sociale. Per la famiglia di Abbes, per Maria, per Fabio, Fatima, Erika, Grace, Ermes, Fatoumata e tutt? l? altr?. Vogliamo case e le vogliamo ora».