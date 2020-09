Caos tamponi in Dogana, ore in coda e Noalese paralizzata

Traffico della Noalese in tilt, lunghissime code, genitori e figli costretti a restare in auto per ore e ore, in attesa. L'esperimento di permettere lo svolgersi dei tamponi per il Covid-19 alla Dogana di Treviso, in modalità drive-in, si è rivelato a dir poco fallimentare, per dirla con un eufemismo. Doveva essere la mossa risolutiva per evitare le code all'ospedale Ca' Foncello dei giorni scorsi ma il risultato è stato quello di un caos totale, imprevisto e inatteso dallo stesso Comune di Treviso. Sul posto, per sincerarsi di quanto è avvenuto in mattinata, è intervenuto anche il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, che ha chiesto lumi anche al comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Vista la situazione e le lunghe attese (fin dalle 6.45 del mattino, con una media di diverse ore di attesa per ogni auto nonostante la divisione tra prioritari e non), in molti hanno rinunciato ma c'è anche chi è stato respinto, mentre nella giornata di ieri sono state 650 le persone sottoposte a tampone, di cui 120 senza prescrizione.

La contromisura per evitare il ripetersi dei disagi in Dogana potrebbe essere la seguente: probabilmente sarà applicato un orario 7-19 (in valutazione le targhe alterne) ma una soluzione definitiva sarà trovata nelle prossime ore. La probabile causa dei rallentamenti di questi giorni, secondo l'Ulss 2, è l'eccessivo ricorso ai test da parte dei pediatri e dei medici di base. Per contenere le code è stato in ogni caso chiuso temporaneamente l'accesso di viale della Serenissima e si è poi proceduto ad oltranza finché non è stato smaltito il lungo serpentone di auto in attesa. Da domani invece, almeno per ora, si procederà così: fino alle 12 sarabbo effettuati i tamponi ai minori e poi fino alle 19 si continuerà con tutti gli altri, il tutto associato ad un raddoppio del personale medico in servizio e all'aumento fino a cinque postazioni per il tampone drive-in all'ex Dogana. «L’idea è comunque quella di chiedere al Ministero di permettere il tampone rapido in classe - ha spiegato Benazzi - e se non dovesse essere possibile effettuarlo a scuola che almeno lo si facci afare qui in dogana senza passare due volte dal pediatra. Insomma, se c'è un caso positivo in una classe sarebbe ottimale isolare subito l'eventuale positivo ed effettuare immediatamente uno screening a tutti i compagni così da fermare il meno possibile le lezioni».

Tornando infine alle code, scene di questo tipo si sono già viste nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto ma anche a Conegliano dove stamattina è andato al collasso il presidio di via Galvani, con ripercussioni anche su via Manin dove si sono formate lunghissime code.

