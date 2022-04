Musei gratis e Borgo Cavour in fiore: Treviso fa il pieno di visitatori

Cultura, cibo e mercatini: domenica piena di iniziative a Treviso con centinaia di visitatori arrivati in città nelle scorse ore. Grande successo per il ritorno della "Domenica al museo": le due sedi della "Collezione Salce" sono state visitate gratuitamente da 513 persone in un giorno solo. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, ha riportato i cittadini a San Gaetano e nella suggestiva cornice del museo di Santa Margherita dove è esposta parte della mostra monotematica dedicata a Renato Casaro.

Tantissimi i visitatori arrivati però anche per "Borgo Cavour in fiore" con decine di espositori dentro le Mura e "Gustartigiano", rassegna promossa da Confartigianato Imprese Treviso, con nove imprese del comparto agroalimentare in Piazza Borsa insieme a prodotti simbolo dell'eccellenza veneta. Un fine settimana all'insegna del gusto e della cultura destinata a essere replicata anche in futuro.