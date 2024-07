«Accoglie solo "alcuni ultimi", è più utile in Africa»: rilanciata la petizione contro il parroco

Don Giovanni Kirshner, parroco di Santa Maria del Sile e Sant'Angelo, è finito nuovamente nel mirino di un gruppo di parrocchiani che hanno raccolto decine di firme e scritto una lettera, denunciando le presunte mancanze del sacerdote, rilanciando così una petizione simile, in cui si richiedeva un suo allontanamento dalla comunità della parrocchia trevigiana, già nel dicembre del 2023. «Si tratta della stessa lettera di qualche mese fa, non c'è nulla di nuovo» ha spiegato don Giovanni.

All'epoca aveva fatto discutere l'ospitalità che il sacerdote aveva concesso ad alcuni senzatetto, a cui era stato concesso di trascorrere le gelide notti invernali all'interno della chiesa e agli spogliatoi delle strutture sportive parrocchiali. Questa volta i fedeli, inviando nuovamente ai mezzi d'informazione il dossier, se la sono presa con la scarsa, secondo loro, attenzione di don Giovanni nei confronti della parrocchia di Santa Maria del Sile e di avere attenzioni solo per alcune persone che si trovano in condizioni di indigenza e difficoltà, a discapito di altri.

«La disponibilità che ha il parroco all’accoglienza solo di “alcuni ultimi”, e la “non considerazione” della parrocchia a lui assegnata, ci fa pensare che il suo posto e la sua vocazione sia altrove» si legge in un passaggio della lettera, e ancora «Noi ci auguriamo che alla Parrocchia di S. Angelo e S. Maria del Sile venga assegnato un parroco capace di integrarsi e di ricreare la comunità che si è disgregata in questi ultimi anni. Centinaia di persone hanno firmato questa petizione e altre ancora si stanno aggregando, consapevoli di ciò che succede in parrocchia e determinate a chiedere che Don Giovanni Kirschner venga sostituito immediatamente con un nuovo parroco».

La lettera inviata alla Diocesi dai fedeli

Gentile Eccellenza,

con questa petizione vogliamo farle capire tutto il nostro rammarico e delusione per questo parroco. Riteniamo che non sia per niente adatto a gestire strutture, famiglie e persone che hanno bisogno di cure e sostegno, anche morale, nelle diverse fasi della vita. In questi anni ci ha dimostrato più e più volte che per lui siamo un peso e non degni delle sue attenzioni. Diversamente ritiene che siano degni di considerazioni solo i disagiati di sua discrezione, senza rendersi conto che non li sta aiutando in un percorso di inserimento sociale, in quanto la comunità li vede soli, abbandonati a loro stessi, senza regole e dignità. Questo non è il modo corretto di aiutare le persone!!! La disponibilità che ha il parroco all’accoglienza solo di “alcuni ultimi”, e la “non considerazione” della parrocchia a lui assegnata, ci fa pensare che il suo posto e la sua vocazione sia altrove … Per questo motivo dovrebbe rendersi disponibile ad andare ad aiutare queste persone nei loro paesi di origine, esprimendo così al meglio la sua vocazione di buon samaritano. Tanti tantissimi parrocchiani ritengono che il suo operato sia più utile in qualche missione in Africa. Noi ci auguriamo che alla Parrocchia di S. Angelo e S. Maria del Sile venga assegnato un parroco capace di integrarsi e di ricreare la comunità che si è disgregata in questi ultimi anni. Che sappia gestire sani bilanci e strutture mantenendole in buono stato. Ma soprattutto considerare tutti i parrocchiani delle persone che hanno bisogno di appoggio e di una guida spirituale. Centinaia di persone hanno firmato questa petizione e altre ancora si stanno aggregando, consapevoli di ciò che succede in parrocchia e determinate a chiedere che Don Giovanni Kirschner venga sostituito immediatamente con un nuovo parroco. Sicuri che non sarà necessario coinvolgere giornali e televisioni, in quanto siamo certi che Sua Eccellenza darà seguito entro 15 giorni alla nostra urgentissima richiesta. Pertanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e per la sua disponibilità. Distinti saluti