Caso Kirshner, la Diocesi: «Trasferimenti non condizionati da petizioni»

Continua a tenere banco il caso della petizione che un gruppo di parrocchiani ha firmato e consegnato alla Curia trevigiana per chiedere il trasferimento di don Giovanni Kirshner, parroco di Santa Maria del Sile e Sant’Angelo. La notizia non ha mancato di scatenare polemiche, a cui oggi, 3 luglio, Monsignor Mauro Motterlini, vicario generale della Diocesi di Treviso, ha cercato di mettere un freno, spiegando quanto l'iniziativa popolare sia inutile per lo scopo prefissato dai promotori. «In merito alla petizione che chiede la rimozione da parroco di don Giovanni Kirschner, è assurdo anche solo ipotizzare che i trasferimenti dei parroci siano condizionati da petizioni popolari o rivendicazioni di gruppi di parrocchiani» ha scritto «Personalmente ho ricevuto e ascoltato nelle scorse settimane una delegazione di questo gruppo di parrocchiani di Santa Maria del Sile e Sant’Angelo, promotori di una petizione con circa 300 firme. In quella occasione le persone sono state invitate - e l'invito si rinnova - a interloquire, con toni dialoganti e senza ultimatum, con don Giovanni e con il Consiglio pastorale parrocchiale, con il quale don Giovanni ha sempre condiviso le azioni pastorali in parrocchia. Confidiamo nel ristabilimento del dialogo, con toni pacati e rispettosi delle persone coinvolte, per il bene di tutti e della comunità nel suo complesso».

«E’ rispuntata la raccolta di firme dei presunti “parrocchiani” contro don Giovanni Kirschner, petizione già apparsa (e poi scomparsa) nei mesi scorsi quando era stata promossa da un leghista e sostenuta da noti esponenti dell’estrema destra trevigiana» ha commentato Luigi Calesso, di Coalizione civica «Ora il tentativo di “colpevolizzare” il parroco di Sant’Angelo e Santa Maria del Sile per un presunto “reato di umanità”, quello di accogliere nelle strutture parrocchiali persona senza tetto che non hanno altre alternative rispetto a dormire all’addiaccio viene riproposto ma in termini che eliminano ogni dubbio sulla “matrice” dell’operazione. L’affermazione secondo cui l’operato del sacerdote sarebbe “più utile in qualche missione in Africa”, infatti, non lascia dubbi sul substrato discriminatorio della “petizione” il cui obiettivo, evidentemente, è quello di colpire don Giovanni perché ospita dei senzatetto di origine straniera».

«Nulla di nuovo, in fondo, la raccolta di firme e la lettera al vescovo sono solamente una espressione della opinione pubblica trevigiana di destra che non esita ad attaccare chiunque agisca concretamente o politicamente in nome dei principi di solidarietà e di giustizia, in particolare se lo fa coinvolgendo persone di origine straniera» ha aggiunto Calesso «Spero che la solidarietà con don Kirschner si allarghi anche al Sindaco che potrebbe “invertire la rotta” rispetto a dicembre quando, alla comparsa della prima petizione, dichiarò che quella del sacerdote era una “azione che sconfinava nella politica”. Il sindaco, di fatto, si schierò a quell’epoca con l’estrema destra trevigiana che sosteneva l’iniziativa contro il parroco: mi auguro che Conte non ripeta questa presa di posizione visto che da mesi ormai sottolinea la gravità del problema della casa in città e si dichiara pronto a intervenire con tutti i messi a sua disposizione per affrontarlo. Sarebbe quantomeno stravagante che sostenesse una petizione contro chi lavora quotidianamente proprio per risolvere il problema di cui il Sindaco rimarca la gravità nella nostra città».