Treviso al fianco delle donne iraniane e afghane

L'appuntamento è per le 19 di giovedì 13 ottobre, in Piazza Borsa: Con lo slogan "Donna, vita, libertà", il movimento spontaneo che sta portando in piazza migliaia di persone nel mondo, manifesterà anche a Treviso. Esporre liberamente il proprio volto e i propri capelli, frequentare senza restrizioni una scuola, esprimere la propria creatività e le proprie opinioni sono tratti essenziali della vita. Il fatto che queste possibilità siano negate oggi alle donne in Iran e in Afghanistan è la migliore spiegazione di come la questione dei diritti sia centrale nella vita, nella quotidianità stessa delle persone. Le donne iraniane e le donne afghane sono le protagoniste in questi giorni di una ribellione dichiarata ai regimi teocratici che negano i diritti e reprimono il dissenso in questi due Paesi. Le donne iraniane e afghane manifestano pubblicamente, contestano apertamente il regime, attraversano le piazze e le vie delle città e dei villaggi chiedendo il diritto a “vivere”, a non essere costrette a condurre una esistenza che non è vita perché è priva dei volti, dei capelli, dell’istruzione. Alcune di queste donne sono state uccise, molte altre incarcerate e torturate, altre ancora sono scomparse durante le proteste. Giovedì, scendendo in piazza vogliamo tributare il nostro rispetto, la nostra solidarietà e la nostra gratitudine a queste donne e a tutte le altre che in tanti luoghi del mondo combattono quotidianamente contro le repressioni, le dittature, le ingiustizie sociali. Giovedì aspettiamo in piazza Borsa dalle ore 19.00 i cittadini, le associazioni, le forze politiche che vogliono condividere questo momento di solidarietà con le donne iraniane e afghane. +Europa Coalizione Civica per Treviso Italia Viva Partito Repubblicano Italiano Partito Democratico Sinistra Italiana