E-Distribuzione, monitoraggio aereo nella Marca di 432 km di linee elettriche

E’ in corso in queste settimane il monitoraggio delle linee elettriche di E-Distribuzione nella Marca Trevigiana. Grazie ad un elicottero specializzato e l’ausilio di tecnologie di ultima generazione, la società del Gruppo Enel sta infatti ispezionando la rete elettrica di una prima tranche di comuni che compongono la provincia veneta, da Asolo a Conegliano, da San Pietro di Feletto a Tarzo, da Pieve di Soligo a Vittorio Veneto. L’attività di monitoraggio, iniziata nei giorni scorsi, interesserà 432 km di elettrodotti a media tensione e centinaia di sezionatori, con l’obiettivo di garantire un servizio elettrico sempre più di qualità, efficiente e continuo, a cittadini e imprese.

«La verifica con elicottero ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Antongiulio De Lazzari, responsabile Esercizio e Manutenzione dell’Area Operativa Veneto e Friuli Venezia Giulia – rappresentano per E-Distribuzione un importante investimento economico e tecnologico, che rientra nel piano pluriennale di miglioramento del servizio elettrico. Si tratta di un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli; di aumentarne l'accuratezza e di evitare interruzioni del servizio e che si affianca al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione, che, in questi anni, ci ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei, garantendo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente».

Mediante il sorvolo a bassa quota e le scansioni in 3D sarà possibile mappare ogni elemento ed effettuare la ripresa fotografica, ad elevata risoluzione, dello stato degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori; allo stato di conservazione di sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo. Inoltre, non sarà arrecato alcun disagio alla clientela, dato che le ispezioni eliportate avvengono con le linee elettriche in tensione, e quindi senza alcuna interruzione del servizio.

I comuni della provincia di Treviso complessivamente interessati dalle ispezioni sono: ALTIVOLE; ASOLO; BORSO DEL GRAPPA; CAERANO DI SAN MARCO; CAPPELLA MAGGIORE; CASTELCUCCO; CAVASO DEL TOMBA; COLLE UMBERTO; CONEGLIANO; CORDIGNANO; FARRA DI SOLIGO; FOLLINA; FONTE; FREGONA; GAIARINE; GODEGA DI SANT'URBANO; LORIA; MARENO DI PIAVE; MASER; MIANE; MORIAGO DELLA BATTAGLIA; ORSAGO; PIEVE DEL GRAPPA; PIEVE DI SOLIGO; RIESE PIO X; SAN FIOR; SAN PIETRO DI FELETTO; SAN VENDEMIANO; SAN ZENONE DEGLI EZZELINI; SANTA LUCIA DI PIAVE; SARMEDE; SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA; SUSEGANA; TARZO; VALDOBBIADENE; VAZZOLA; VIDOR E VITTORIO VENETO.