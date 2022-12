Capodanno 2023, ecco tutte le feste nelle piazze della provincia

Dopo due anni di Covid e le relative restrizioni tornano le feste di Capodanno nella Marca. Da Treviso a Vittorio Veneto, da Conegliano a Castelfranco, passando per Montebelluna fino alla bellissima piazza di Gaiarine tanta gente si prepara a salutare l'arrivo di un 2023 che ci si augura possa portare qualche notizia positiva dopo un 2022 che ci ha riservato tante amare sorprese.

Nel capoluogo la regia dei festeggiamenti è affidata a Radio Company, che dalle 22 fino a notte inoltrata animerà il palco allestito in piazza Aldo Moro verso Piazza dei Signori con sonorità di tutti i generi musicali per il "Wonder Company Radio 2k23", uno spettacolo di animazione con

Enrico Sisma e Dj Massimo, intervallati dalla band dal vivo "Pop". Non ci saranno invece i fuochi d'artificio, vietati per tutto il periodo delle festività nel territorio comunale da una ordinanza. Il domani primo gennaio, alle ore 21 al Teatro Mario del Monaco, tornerà invece l’amatissimo Gran Concerto di Capodanno, promosso e sostenuto dal Comune di Treviso. Un momento di festa insieme alla comunità trevigiana alla quale il Sindaco Mario Conte porterà gli auguri da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, ma anche un’occasione di solidarietà: l’incasso della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Ometto per il progetto Piccolo Principe, dedicato alla prevenzione degli arresti cardiaci nei bambini.

A Montebelluna stasera si balla con il ritmo dei Los Massadores. La festa per il Capodanno 2023 si snoderà da Corso Mazzini fino alla piazza centrale ed è stato organizzato da Glam Eventi e PinUp Pub. Ad aprire le danze alle 22 sarà proprio la storica band castellana, poi a mezzanotte brindisi e panettone offerti a tutti i presenti e proseguimento di serata con l'animazione di AleX e Thomas Menegazzi, mentre sarà aperto l'angolo ristoro a cura del Comitato Parrocchiale di Guarda con cioccolata calda, vin brulé, birra, prosecco.

A Castelfranco l'ultimo dell'anno è invece targato ancora da Radio Bella&Monella, che dalle 22 inonderà di musica la piazza Giorgione con i suoi dj e band dal vivo, la partecipazione dell'animatore Andy Mancuso e delle "Sorelle d'Italia" Monica Morgan e Paola Cavinato. Il tutto per arrivare alla mezzanotte e al tradizionale spettacolo pirotecnico.

A Conegliano la festa ci sarà, malgrado stesse per saltare a causa del bando per l'organizzazione andato deserto. In extremis l'amministrazione comunale ha affidato la serata a Club Serenissima e Radio Company, che allestiranno un grande palcoscenico sulla "scalinata degli Alpini" e dalle 22 faranno ballare e cantare tutti i presenti. A

Vittorio Veneto il capodanno è affidato alla musica dei dj Marco Diso e Mattia Scotto e alla diretta di Radio Wow dalle 17.30 fino alle 4 del mattino. Dalle 22 salirà sul palco Francesco Toffanin, miss Veneto 2020. Infine si segnala il Capodanno a Gaiarine, dove in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 20 alle 1.30, è stata organizzata una festa a misura di famiglie e bambini.