Malattie reumatologiche, Aira dona ecografo alla medicina generale di Treviso

L'Associazione italiana Reum Amici (AIRA) ha donato alla Medicina generale 1 dell'ospedale di Treviso, diretta dal prof. Carlo Agostini, un ecografo di ultima generazione. Il nuovo strumento, importante ausilio per la diagnostica delle malattie reumatologiche, sarà utilizzato per la diagnosi precoce e il monitoraggio di questo tipo di patologie, in particolare delle artriti sistemiche, e per "guidare" il medico nell'esecuzione di procedure come l'artrocentesi e le infiltrazioni intrarticolari. La cerimonia di donazione si è tenuta questa mattina, presenti Adrian Cata, referente regionale dell’AIRA, dell'assessore alle Politiche Sociali di Treviso, Gloria Tessarolo, dell'équipe del prof. Agostini e del direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi.

«La nostra Unità operativa accoglie ogni anno 3.380 nuovi pazienti provenienti da tutta Italia oltre che dal Triveneto, ed effettua 6.875 controlli e oltre 24.000 prestazioni diagnostiche e terapeutiche» ha spiegato Agostini «Il nuovo ecografo rappresenta un importante ausilio per il reumatologo che durante la visita potrà ottenere rapidamente e agilmente maggiori informazioni sull'andamento della malattia».

«Il motto della nostra associazione è “aiutaci per aiutare” e il nostro obiettivo è quello di contribuire a migliorare le cure per chi soffre. Siamo felici di aver potuto donare questo nuovo strumento, importante nella diagnosi delle patologie reumatologiche» il commento di Cata «Ringrazio l’Aira per la generosità - ha sottolineato Tessarolo -. Ancora una volta si dimostra l’importanza della presenza delle associazioni nel territorio». «Il nuovo ecografo rappresenta un valido aiuto per snellire le procedure e gestire al meglio il paziente. Ringrazio l’Associazione per aver scelto di donare questo importante strumento al nostro ospedale» ha concluso Benazzi.