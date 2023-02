Comunali 2023, il Terzo Polo: «Niente seggi nelle scuole»

Il Governo ha fissato le date delle prossime elezioni comunali: si terranno sabato 14 e domenica 15 maggio 2023 con possibile ballottaggio il 28 e 29 maggio. Nella Marca saranno chiamati al voto i cittadini residenti a: Treviso, Vedelago, San Biagio di Callalta, Arcade, Castello di Godego, Istrana, Motta di Livenza, Mareno di Piave, Moriago e Nervesa della Battaglia.

Niente seggi nelle scuole

Nicolò Rocco, candidato sindaco del Terzo Polo, chiede al sindaco Mario Conte di impegnarsi assieme per trovare nel comune di Treviso seggi alternativi alle scuole. «Potenzialmente i ragazzi potrebbero perdere fino a quattro giorni di scuola, in una fase dell’anno importantissima per quanto riguarda verifiche e programma. Andiamo a votare per garantire il futuro della nostra comunità - si chiede Rocco - e per farlo togliamo giornate di istruzione a chi quel futuro lo rappresenta? Senza parlare dei disagi per i genitori che lavorano. Capisco che trovare soluzioni alternative possa comportare fatica e qualche disagio, ma potremmo anche procedere per step. Da tempo avanzo questa idea e sono stato contattato da tantissimi genitori che suggeriscono ad esempio di utilizzare Villa Letizia o il centro civico di Ca' del Galletto. In moltissimi comuni, mi vengono in mente Este, Pordenone, Zero Branco o Morgano, sono stati utilizzati palestre, centri civici, biblioteche o altre strutture. Sono convinto che anche a Treviso si possa fare con l’accordo e la collaborazione tra tutte le forze politiche. Questa proposta è stata messa in pratica da molti amministratori di centrodestra e oggi viene avanzata anche dal candidato del centrosinistra a Vicenza Giacomo Possamai, dunque non ha colore politico, ma solo buon senso».

De Nardi, pronta la sede elettorale

A breve verrà aperta anche la sede elettorale della coalizione che fa capo al candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio De Nardi. La scelta è caduta su un locale sotto ai portici del palazzo di piazza San Vito, a due passi dal municipio di Treviso, Ca' Sugana. La presentazione ufficiale della nuova sede, inizialmente in programma per sabato 4 marzo, potrebbe slittare all'11 per definire gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione.