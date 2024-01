Befana in Pediatria, il bel gesto dei Vigili del Fuoco di Treviso

E' stata una vera e lieta sorpresa per i bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Una delegazione dei Vigili del fuoco di Treviso si è infatti recata in visita ai piccoli ricoverati per portare i regali della Befana ai bambini. A consegnare le tanto attese calze è stata Arianna Parolin, vigile del fuoco del Comando di Treviso, che travestita per l’occasione ha donato un sorriso e tanta felicità a chi in questo momento sta attraversando momenti un po’ complicati.

