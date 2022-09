Salva una bimba caduta dal terrazzo: da ottobre sarà senza lavoro

Da eroe a disoccupato in poco più di tre mesi: Lorenzo Tassoni, il 28enne trevigiano che a giugno aveva preso al volo una bimba di tre anni caduta dal terrazzo di casa, da ottobre non avrà più un impiego.

Lorenzo è un grande appassionato d'arte, cinema e cultura, nel dicembre scorso ha conseguito una laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale all'Università di Padova e, negli ultimi mesi, ha lavorato come guardasala a Venezia, a palazzo Venier-Manfrin, alla mostra di Anish Kapoor. Il suo sogno è quello di poter trovare un lavoro stabile nel mondo dell'arte ma ad ottobre il suo contratto scadrà e, al momento, non sembrano esserci nuovi sbocchi lavorativi per il giovane. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nonostante i vari curriculum inviati in queste settimane, nessun datore di lavoro si è fatto avanti per assumere il 28enne. Se non arriveranno proposte nei prossimi giorni Lorenzo farà domanda per il reddito di cittadinanza. Una storia, la sua, simile a quella di molti giovani laureati in discipline umanistiche, costretti a lavori stagionali senza nessuna garanzia per il loro futuro. Gli onori e gli omaggi per il suo gesto eroico a inizio estate sembrano oggi solo un lontano ricordo.