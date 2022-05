Domenica piena di eventi a Treviso: in migliaia al Bailo per Canova

Sole e temperature estive stanno accompagnando un fine settimana davvero straordinario per Treviso. Tantissimi gli eventi in corso in città a partire dalla mostra "Canova Gloria Trevigiana" (gratuita solo questo weekend per i residenti a Treviso e Provincia). Sabato, in poche ore, sono state subito migliaia le visite al museo Bailo. Circa 3mila i biglietti omaggio emessi questo weekend.

In centro storico però i visitatori hanno dimostrato grande interesse anche per l'evento "Vinetia Tasting" organizzato dall'associazione italiana sommelier Veneto alla Loggia dei Cavalieri con banchi d'assaggio, degustazioni e masterclass sui vini veneti. All'ex Pagnossin fino a lunedì 16 maggio è di scena la quinta edizione di Gourmandia, manifestazione che celebra l’Italia del cibo e la sua artigianalità. Curiosità e interesse anche per "Epocando - Viaggio nella storia", rievocazione storica multiepocale che ha animato le vie del centro storico. Per le famiglie e i bambini l'evento "Rete Primi Passi" nel giardino alberato del centro anziani “La Restera” Fiera e Selvana lungo via Alzaia con lo spettacolo del Clown Crostino e la presentazione del calendario di incontri (ore 17). In piazza Battistero il mercatino artigianale del riuso creativo mentre in Piazza Indipendenza spazio a Mammart: mostra mercato dedicata ai prodotti artigianali.