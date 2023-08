Aule studio, mensa, biblioteca, caffetteria: così sarà riqualificata l'ex Polveriera

Entro ottobre il via ai lavori del primo stralcio di uno dei "buchi neri" della città che diventerà centro culturale e rilancerà il quartiere di San Liberale. Investimento da 3 milioni e 60mila euro (Pnrr e Pinqua). La nuova struttura avrà un accesso direttamente dalla rotaroria tra via Mantiero e viale Europa

Per anni è stato un "buco nero" del qiartiere di San Liberale: da ottobre partiranno i lavori che trasformeranno l'ex Polveriera in un centro culturale, un gioiello che ospiterà aule studio, sale per riunioni, conferenze o riunioni, una caffetteria, spazi per associazioni una piccola biblioteca e potenzialmente una mensa. Solo tra due anni, quando i lavori dei due stralci saranno conclusi, Ca' Susana andrà a delineare con precisione il futuro di una riqualificazione che ha come scopo quella di rilanciare un quartiere, quello di San Liberale, che vedrà cambiare il suo volto.

Il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex polveriera è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. Il piano prevede il recupero e ristrutturazione del fabbricato e dei locali annessi un tempo adibiti a deposito di polveri e materiale dell’Esercito. L’area, dismessa dalla funzione militare, è stata bonificata e sarà ora oggetto di un percorso di trasformazione volto ad offrire alla cittadinanza nuovi spazi. In particolare, verranno realizzate aule studio e spazi di supporto interdisciplinare per i vicini istituti tecnici, un punto di ritrovo e ristoro per gli alunni ed i docenti; una nuova strada di accesso dalla rotonda di viale Europa con via Mantiero per condurre ad un nuovo parcheggio pubblico a servizio dell’area riqualificata e dell’Istituto Mazzotti, al quale si potrà accedere direttamente da viale Europa.

È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo centro culturale polifunzionale, al servizio della cittadinanza, che comprende un auditorium, una biblioteca di quartiere, sale polifunzionali. L’importo totale del progetto (1° e 2° stralcio) ammonta a circa 3milioni di euro. L’intervento è finanziato da fondi Pinqua-Pnrr. «I lavori inizieranno a ottobre 2023 e dureranno circa 540 giorni», afferma l’assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese. «Si tratta di un intervento particolarmente atteso, che permetterà di restituire un’area in disuso alla comunità e in particolare agli studenti dei vicini istituti scolastici».

«Siamo orgogliosi di annunciare questa grande opera di riqualificazione che porterà nuovi spazi per gli studenti, recuperando un edificio abbandonato da decenni che era diventato un vero e proprio buco nero», le parole del sindaco Mario Conte. «Fin da piccolo ho sempre visto l’ex Polveriera come un luogo abbandonato del quale si parlava della necessità di un’opera di rigenerazione. Finalmente riuscirò a vederla come un centro vitale, aperto alla cittadinanza e a disposizione degli studenti».