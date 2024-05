Festa della Repubblica, il programma delle cerimonie a Treviso

Nella ricorrenza del 78° anniversario della Proclamazione della Repubblica, si svolgeranno a Treviso le cerimonie celebrative alle quali parteciperanno i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Amministrazioni Locali e delle Amministrazioni Pubbliche.

Alle ore 9.30, in Piazza della Vittoria, si terrà la solenne cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro in onore ai caduti. Seguirà lo sfilamento per il centro cittadino di una Unità Interforze accompagnata dalla Banda Musicale Cittadina “D. Visentin”. Si proseguirà alle ore 10.15 in Piazza dei Signori: sulle note dell’Inno Nazionale eseguito dalla Banda Musicale cittadina, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso effettuerà il dispiegamento di un drappo tricolore da Palazzo dei Trecento. Seguiranno la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e i saluti delle autorità. Alle ore 11, sotto la Loggia dei Trecento, si terrà il concerto della Banda Musicale “Visentin”. Nel pomeriggio, dalle ore 12 alle ore 17, la Caserma “A.Boltar” ( via Zermanese - Treviso) sede della Sezione Rifornimenti e Mantenimento, ospiterà una mostra statica con esposizione di materiali e mezzi dei Corpi dello Stato.