Festa di San Liberale, il vescovo: «Laico innamorato di Cristo»

Un modello di umanità piena, riuscita, risorta, perché donata e, quindi,realizzata: è così che il vescovo Michele Tomasi ha tratteggiato, nella messa di questa mattina in cattedrale, la figura di san Liberale, patrono della diocesi e della città di Treviso, ricordando il suo impegno per i poveri, per la difesa della fede cristiana e per la pace. Presenti alla celebrazione le autorità civili e militari e molti aderenti all’Azione cattolica, che hanno in san Liberale il loro patrono.

Liberale, uno dei pochi patroni laici di una diocesi, è vissuto nel IV secolo dopo Cristo, in queste nostre terre, tra Treviso, Altino ed Aquileia, dove «aveva incontrato la persona viva di Gesù, nel Vangelo, nella predicazione e nell’esperienza della Chiesa del suo tempo, a stretto contatto con il suo Vescovo Eliodoro» ha ricordato mons. Tomasi. Liberale si è speso da battezzato e da laico nella carità per i poveri e nella difesa della fede cristiana accanto al suo vescovo. «Laico, che non significa cristiano con meno intensità rispetto ad altre scelte di vita – ha sottolineato mons. Tomasi -, o cristiano a mezzo servizio, che pensa soprattutto ad altro, nella vita. Tutt’altro. Laico, che significa cristiano che vive di Cristo, e lo testimonia fin dentro le pieghe del mondo, con luci e contraddizioni, senza fughe e con una decisa scelta di campo: Gesù, la Parola, i poveri».

A San Liberale i nostri progenitori si sono affidati nel Seicento, allo scoppiare della peste, e ne vediamo espressa la gratitudine nella statua che anche quest’anno campeggia, nella sua festa, al centro della Cattedrale. «A Lui i trevigiani si sono affidati nei momenti difficili e di prova. Lo abbiamo fatto anche durante la pandemia, dando voce ad alcuniragazzi che, tramite i catechisti e le catechiste, ne imploravano l’aiuto» ha ricordato il Vescovo, che ha ripreso l’immagine che ci è stata consegnata di san Liberale, ritto con uno stendardo in mano - proprio quello stendardo che mons. Tomasi ha ripreso anche nel suo stemma episcopale - per confrontarla con una delle immagini più ricorrenti per rappresentare il Cristo Risorto: anche Lui ritto in piedi, vincitore della morte, con l’insegna della vittoria: uno stendardo con la croce. «Ecco uno dei motivi di tanto affidamento a questa figura: San Liberale è un risorto! È di Gesù Crocifisso e Risorto che san Liberale ha assunto la forma, durante tutta la sua vita, e noi lo sentiamo un modello di umanità riuscita, fedele, in una parola: risorta».

Ecco, allora, l’invito del Vescovo a riconoscere in noi e a vivere i tratti di san Liberale: essere innamorati di Cristo, radicati in Lui grazie al battesimo che ci fa figli di Dio e fratelli e sorelle tra di noi, accoglienti verso ogni bisognoso, immersi nelle vicende del nostro mondo, ma in esso guidati solamente dall’amore di Cristo, attivi in ogni aspetto della vita ecclesiale ma soprattutto civile, capaci di specchiarci nella Parola di Dio tanto da mostrare davvero in noi l’immagine di Gesù; risorti, capaci cioè di far emergere le ragioni della vita e della speranza in ogni situazione, anche la più contraddittoria o c onflittuale; a servizio della vera umanità nella politica, nell’economia, nel lavoro, nelle professioni, nella scuola, nelle relazioni interpersonali, nelle situazioni di cura e di condivisione delle fatiche della storia; risorti perché capaci di servire e di trascendere il tornaconto personale, coraggiosi generatori di futuro, portatori di fiducia per il bene possibile, per il riscatto dei piccoli e dei poveri, per le ragioni della solidarietà e della giustizia vera; fieri,miti, generosi e tenaci portatori del vessillo della pace.