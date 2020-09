Festival della Statistica, ospiti Alessandro Milan e Leonardo Manera

Non solo numeri nudi e crudi al Festival della Statistica e della demografia di Treviso. Ci saranno anche quelli insaporiti di brio, ironia e divertimento. E’ infatti confermata, venerdì 18 settembre alle ore 19 in Loggia dei Cavalieri, la presenza del duo Leonardo Manera + Alessandro Milan.

E’ la serata di apertura della sesta edizione di StatisticAll. I due comici proporranno ‘Lavori in corso – Le nostre vite tra presente e futuro’. Un titolo dalle apparenze serioso, tutt’altro che da spettacolo di divertimento. Ma la pandemia ha cambiato il corso delle nostre vite, ora è necessario provare a ripartire. Leonardo Manera e Alessandro Milan, tra serietà e comicità, divertimento e riflessioni, proveranno a dare i numeri della situazione e ad immaginare possibili sviluppi futuri utilizzando il vaccino dell’ironia, il più efficace per sconfiggere molti dei mali dell’homo modernus. L’avvio si presenta di pura informazione, ma con questi due non puoi prevedere il confine tra il serio e l’ironico.

Del resto, Alessandro Milan è il giornalista radiofonico che dal 2018 conduce la trasmissione ‘Uno, nessuno, cento Milan’ su Radio 24. Leonardo Manera è invece un comico nato e collaudato, oltre che su Radio 24, anche sul palcoscenico dei teatri milanesi e in diverse trasmissioni tra cui Zelig, sempre insieme con Milan.