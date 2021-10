Fiere di San Luca, 50 ragazzi identificati dalla polizia locale

Sei pattuglie nella zona del luna park, altre tre in città. Un 17enne, residente in centro, ieri in comando con i genitori: è stato tra i protagonisti delle risse in città di due settimane fa

Una cinquantina i ragazzi che sono stati identificati nel pomeriggio di oggi, 2 ottobre, nell'area delle Fiere di San Luca, presidiata per l'occasione da ben sei pattuglie della polizia locale di Treviso. Altre tre pattuglie erano state dislocate in centro storico (nei punti più sensibili e nei pressi della stazione dei bus) dove non si sono registrati episodi di violenza o risse. Proprio in relazione a quanto avvenuto due settimane fa, ieri, 1 ottobre, un 17enne, residente in città, si è presentato presso il comando di via Castello d'Amore accompagnato dai genitori. Il giovane sarebbe uno dei protagonisti delle risse che si sono registrate in centro storico. Grande soddisfazione per l'esito dei controlli di oggi da parte del comandante, Andrea Gallo. «Il dispositivo messo in campo da tutte le forze dell'ordine, polizia locale, polizia, carabinieri e guardia di finanza ha funzionato molto bene. Quando eseguito negli ultimi giorni ha dato ottimi risultati».