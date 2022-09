GdF di Treviso, nominato il nuovo comandante del nucleo di polizia Economico-Finanziaria

Ha avuto luogo oggi, 14 settembre, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria tra il Colonnello Rocco Laiola e il Tenente Colonnello Daniele La Gioia. Il Colonnello Rocco Laiola, posto in congedo per raggiunti limiti di età, ha guidato il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Treviso negli ultimi tre anni, caratterizzati da brillanti risultati in ogni ambito della missione istituzionale del Corpo.

Alla cerimonia, svolta alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, Colonnello Francesco De Giacomo, ha partecipato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Treviso.

Il Tenente Colonnello Daniele La Gioia, 44 anni, originario di Trieste, coniugato con tre figli, giunge dalla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia, dove ha frequentato un ciclo di studi riservato a ufficiali vincitori di uno specifico concorso per titoli ed esami, al termine del quale ha conseguito il titolo ?Scuola di polizia economico-finanziaria?. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l?attività del Corpo. Dopo l?Accademia, dal 2003 al 2005 è stato assegnato al comando dell?allora Tenenza di Portogruaro. Successivamente, dal 2005 al 2008, ha prestato servizio, a Palermo, nell?ambito del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Dal 2008 al 2012 è stato impiegato in diversi incarichi di comando presso l?allora Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste nonché in altri Reparti territoriali a quella sede.

Infine, dal 2012 al 2020 ha retto, da Capo Sezione, un?articolazione del Comando Generale del Corpo incardinata nell?ambito del I Reparto Personale ? Ufficio Ordinamento. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha svolto attività di docenza presso gli Istituti di formazione della Guardia di Finanza ed è autore di alcuni articoli pubblicati in riviste che trattano argomenti di diritto tributario. Nel suo indirizzo di saluto, il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico e ha assicurato il massimo impegno a esercitare un?azione di comando equilibrata ed efficace.

II Comandante Provinciale ha ringraziato il Colonnello Laiola per l?attività svolta, sempre con attenzione al personale, dedizione, senso del dovere e attaccamento all?Istituzione, conseguendo risultati pregevolissimi, frutto di grande competenza e dinamismo operativo, che hanno portato il Reparto, sotto la sua direzione, a elevati standard operativi. Ha, quindi, rivolto al Tenente Colonnello La Gioia un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell'interesse del Corpo e del Paese.