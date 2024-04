Festa della Liberazione, fischiato il Ministro Nordio: la piazza canta "Bella Ciao"

Una lunga giornata di manifestazioni e inevitabili polemiche ha accompagnato i festeggiamenti per il 25 Aprile a Treviso. Il via alle celebrazioni nella prima mattinata di giovedì dal monumento di via Maleviste, nel quartiere di Canizzano, luogo in cui vennero uccisi cinque partigiani dalla XX Brigata Nera.

Nella tarda mattinata il sindaco Mario Conte si è poi recato al cimitero maggiore di San Lazzaro e in piazza Indipendenza per ricordare le vittime di tutte le guerre e gli uomini e le donne che hanno lottato per un’Italia libera, democratica e di pace, partigiani e partigiane della Resistenza. Proprio in piazza Indipendenza, a pochi passi da piazza dei Signori, il sindaco è intervenuto insieme al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, contestato per le sue dichiarazioni sull'antifascismo. «Se abbiamo giurato sulla Costituzione, che è antifascista, lo siamo anche noi» ha detto Nordio usando un giro di parole che molti cittadini presenti in piazza non hanno gradito, invitando il Ministro a dichiararsi apertamente antifascista. Ai fischi e alle contestazioni, il Guardasigilli ha risposto con parole ancora più provocatorie: «Non credevo che ci fossero ancora degli Stalinisti a questo mondo». Durante i festeggiamenti gran parte dei presenti in piazza Indipendenza ha intonato "Bella Ciao". Diversi trevigiani però, sentendo la canzone, si sono rifiutati di intonarla mimando il gesto di tapparsi le orecchie.

Consensi e applausi, invece, per le parole del sindaco Mario Conte che ha detto: «Treviso è stata, è e sarà sempre antifascista» prima di ricordare la figura di Giacomo Matteotti, nel centenario della morte: «Matteotti è il più grande esempio di come si dovrebbe vivere la vita. Assieme a lui desidero anche ricordare tutti gli uomini e le donne che hanno lottato per la liberazione nazionale, che hanno seguito la stella dei diritti umani, della democrazia e dell’unità e che ancora oggi, anche nel mondo, non perdono mai i riferimenti della persona, della dignità, dei diritti. Loro sì che hanno scritto e scriveranno la storia. Oggi abbiamo il dovere di ricordare e celebrare ma anche di rinnovare il nostro impegno ad una società che guardi alla Resistenza con un approccio rinnovato, ispirandosi alla coerenza, alla tenacia e all’intransigenza dei suoi protagonisti nei piccoli gesti, nelle dinamiche familiari, sociali ed economiche. Abbiamo l’opportunità di trasmettere a chi viene dopo di noi un nuovo modo di “Resistere”, legato alle nuove sfide, alla soluzione delle criticità e dei problemi del nostro tempo senza mai dimenticare i punti fermi della lealtà, della fedeltà, del coraggio».