Santa Maria del Sile, due chilometri di nuove fognature: cantiere al via

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di due chilometri di fognatura e acquedotto nel quartiere Santa Maria del Sile a Treviso. L'intervento, della durata di circa 9 mesi, prevede lungo le vie Redipuglia, Monte Cengio e Pasubio la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura con la predisposizione degli allacci privati e la sostituzione delle tubazioni di acquedotto per 1,7 km complessivi e un investimento di 1,2 milioni di euro.

Grazie al nuovo cantiere verrà garantita l’opportunità di collettare al depuratore di Alto Trevigiano Servizi ben 800 abitanti, dando la possibilità di beneficiare del servizio e di efficientare il servizio di erogazione della fornitura idrica alle utenze con il miglioramento della qualità dell’acqua, la riduzione delle perdite nella rete e dei frequenti interventi di manutenzione resisi necessari nel passato. Le lavorazioni procederanno per fasi di avanzamento, pianificando la chiusura dei tratti stradali coinvolti e predisponendo le opportune deviazioni del traffico veicolare e pedonale, sempre garantendo il transito ai residenti. In occasione della programmata chiusura del Ponte Ottavi da parte del Comune, per evitare ai residenti i disagi di futuri cantieri, ATS e il Settore Lavori Pubblici hanno pianificato nello stesso periodo la realizzazione dei sottoservizi, quindi la realizzazione delle nuove condotte per lo scarico della fognatura nera e il rifacimento della rete idrica.