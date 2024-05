Nuova fognatura, "talpa" al lavoro: «Collegherà il 70% delle utenze»

Pierpaolo Florian e Fabio Vettori di Alto Trevigiano Servizi, insieme al Sindaco di Treviso Mario Conte, al vicesindaco Alessandro Manera e all’assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, hanno visitato venerdì mattina, 24 maggio, il cantiere per monitorare lo stato di avanzamento lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria a Treviso e osservare da vicino il lavoro de "la talpa".

Microtunnelling

Il primo stralcio prevede uno scavo di circa 500 metri, la trivella procederà anche sotto il letto del fiume Sile per circa 50 metri. Il progetto, una sfida tecnica e ingegneristica, rappresenta una vera rivoluzione per la città. Grazie alla tecnica del microtunnelling, stiamo realizzando un'opera a basso impatto ambientale che garantirà la tutela dei corsi d'acqua e la qualità della vita dei cittadini, riducendo al minimo i disagi per il traffico e i residenti. Come funziona il microtunnelling? Il microtunnelling è una tecnica "no-dig", senza scavi a cielo aperto, che prevede una perforazione a spinta del terreno a sezione piena. Questo metodo evita decompressioni, cedimenti ed eventuali danni ambientali o alle infrastrutture di superficie come strade e ferrovie. Il canale sotterraneo così creato permetterà di costruire una dorsale profonda in grado di attraversare: il Put (l’anello viabilistico che corre intorno al centro di Treviso), il fiume Sile, la rete ferroviaria nelle vicinanze e la condotta verrà poi prolungata per stralci successivi fino al depuratore centralizzato di Sant’Antonino, gestito da ATS.

Stato dei Lavori

Il cantiere ubicato in Viale Tasso è in piena tabella di marcia. I lavori di perforazione, iniziati a maggio, si concluderanno a luglio. La volontà resta quella di garantire servizi efficienti e un miglioramento dal punto di vista ambientale di tutto il contesto del capoluogo. Opere che un tempo potevano sembrare impossibili diventeranno realtà, completando un percorso che vedrà passare dal 30% a circa il 70% di cittadini allacciabili alle fognature.

Commenti

«Siamo perfettamente nei tempi promessi e determinati a portare a termine questo progetto nel rispetto degli impegni presi» spiegano i vertici di Alto Trevigiano Servizi.

Conclude il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Senza questi lavori di collegamento tra il depuratore e il centro di Treviso sarebbe inutile realizzare la nuova rete fognaria. Si tratta dunque di un lavoro fondamentale e all'avanguardia, che consentirà di eliminare le vasche che scaricano direttamente nei canali, non ci saranno più cattivi odori e la qualità dell'acqua dei fiumi sarà nettamente in miglioramento.