Pnrr, fondi pro capite alle province: «A Treviso un terzo di Padova, il 50% in meno di Venezia»

Dai dati della Regione Veneto, aggiornati al 15 maggio 2024, emerge il quadro dei fondi Pnrr ottenuti dai capoluoghi di provincia del Veneto e, mettendo in rapporto questi dati al numero degli abitanti, si può ottenere il risultato dei fondi pro capite destinati a ciascuna provincia. In base a questa classifica Treviso ha ottenuto più fondi pro capite solo delle province di Vicenza e Verona mentre tutte le altre province venete (Belluno e Rovigo comprese) hanno portato a casa più fondi pro capite del capoluogo trevigiano.

Treviso, almeno finora, ha inoltre dimostrato una capacità di attrazione dei fondi del Pnrr di gran lunga inferiore, in particolare, a quella di Padova che, in rapporto al numero degli abitanti, assorbe oltre il triplo di fondi rispetto a Treviso ma anche a Venezia e Belluno (il 50% in più per abitante). I progetti in grado di ottenere fondi Pnrr dovevano essere già pronti e dovevano (come nel caso della seconda linea del tram di Padova che ha ottenuto centinaia di milioni di euro) essere progetti strategici, in grado di portare alla trasformazione della città, nel caso specifico delle modalità dello spostamento quotidiano nel territorio cittadino per i residenti e i frequentatori del capoluogo patavino.

Il commento

«Esistevano progetti di simile portata già pronti a Treviso?» Si chiede il portavoce di Coalizione Civica Treviso, Luigi Calesso, che continua: «Esiste, in primo luogo, una storica incapacità delle amministrazioni comunali trevigiane di predisporre progetti di opere pubbliche, di cambiamento organico dell’assetto dei servizi erogati, di risposta ai problemi più gravi di cui soffre la città - afferma Calesso -. Una situazione opposta a quella di tante altre amministrazioni locali, di comuni piccoli o grandi, che hanno nei cassetti numerosi progetti già pronti e sono in grado di proporli per l’attivazione di risorse straordinarie dello Stato o dell’UE. Per quanto riguarda invece l’attuale amministrazione Conte, mi pare evidente l’assoluta mancanza di una visione del futuro della città da cui possano derivare un indirizzo strategico per gli investimenti da compiere e i progetti che ne conseguono. In cinque anni l’amministrazione Conte non è stata in grado di portare alla definitiva approvazione il Pums, il Documento del sindaco che prefigura le sue varianti al Piano degli Interventi è tutto meno che l’articolazione urbanistica di una “idea di città” (come dimostrano le numerose varianti approvate). Insomma, restando sul fronte della mobilità su cui Padova ha ottenuto centinaia di milioni del Pnrr per l’ampliamento della rete del tram, a Treviso non c’è nulla da finanziare perché non c’è un progetto per la mobilità sostenibile in città. E per il resto la situazione è la stessa: un grande progetto per aumentare la dotazione di edilizia residenziale pubblica non solo per riqualificarla, anche acquistando alloggi di ancora recente costruzione ma vuoti da anni? Mai preso in considerazione. Sono solo due esempi, ma per il resto la situazione non cambia» conclude Calesso.