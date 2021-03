Manutenzione edifici scolastici: 13 milioni dal Ministero alla Provincia per le superiori

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero Istruzione il decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza delle Province e delle Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024. La Provincia di Treviso ha ottenuto il finanziamento di ben 13.219.100,95 euro per 21 interventi presentati al Ministero. Il bando consentiva solo interventi di manutenzione straordinaria, con priorità all’adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico. Non erano ammessi nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti.

«Quando si lavora bene e con anticipo, quando si programma, quando ci si fa trovare pronti coi progetti all’uscita dei bandi di finanziamento, quando si ha una squadra come quella della Provincia di Treviso, si ottengono i risultati – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – Dopo aver investito 5,8 milioni di euro nell'emergenza covid, con ben due nuove scuole realizzate in soli due mesi, e aver messo a bilancio 47 milioni di euro per i prossimi tre anni per la scuola, con questi finanziamenti andiamo mettere a norma e sistemare quasi il 20% dei nostri edifici scolastici. Purtroppo molti ragazzi e ragazze sono costretti alla DAD dal Covid, ma in futuro, quando questo incubo sarà finito, troveranno sedi nuove, energeticamente efficienti, sicure. Stiamo già lavorando per presentare i progetti di ampliamento, di nuova costruzione e di ristrutturazione, anche con demolizioni e ricostruzioni, da presentare al Ministero dell’Istruzione nelle prossime settimane per accedere a nuovi finanziamenti».

Gli interventi ammessi a finanziamento: