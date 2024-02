Consultorio familiare: 112 persone supportate grazie al fondo Guarnier

Sono 112 i soggetti che nel 2023 hanno potuto contare sulle agevolazioni offerte dal Fondo Guarnier per usufruire dei servizi del Consultorio Familiare del Centro della Famiglia di Treviso. Si tratta di un fondo diocesano istituito nel 2020 per contribuire alle spese di accesso ai servizi del Consultorio di via San Nicolò per le persone inviate dalle parrocchie.

Il Fondo, intitolato a monsignor Pietro Guarnier, vicario generale della diocesi di Treviso che tanti anni fa si adoperò per la nascita del Centro della Famiglia, permette quindi agli utenti segnalati dagli operatori di pastorale di ottenere delle agevolazioni per la fruizione dei vari servizi. Per il 2023 le risorse del Fondo, già stanziato anche per il 2024, sono state utilizzate per sostenere 112 soggetti – sia singoli utenti che coppie o famiglie intere –, per un totale di 30mila euro. I richiedenti provengono in larghissima misura dal territorio della provincia di Treviso, ma si sono registrati alcuni accessi anche da Padova e Venezia.

«Appena dopo la nascita del nostro Consultorio Familiare socio-sanitario ci si è adoperati per garantire l’accesso ad un più alto numero di persone – dichiara il direttore del Centro della Famiglia don Francesco Pesce – cercando di offrire strumenti per far fronte alle spese. La diocesi si è dimostrata fin da subito coinvolta in questo progetto, con particolare attenzione a parroci e altre persone coinvolte nelle parrocchie che sono capaci di intercettare i bisogni delle famiglie».

Il Consultorio Familiare del Centro della Famiglia, uno dei pochissimi di tipo socio-sanitario privati a livello regionale, offre servizi di accompagnamento lungo tutto il ciclo di vita, dalla psicoterapia di coppia e famiglia alle consulenze educativo-genitoriali anche in presenza di specifiche necessità (DSA, BES, mediazioni familiari, logopedista), dai servizi per l’età evolutiva al Centro di Neuropsicopatologia del Ciclo di Vita (Ce.Ne.Psi), passando per il Percorso Famiglia Fertile in collaborazione con l’Ulss 2 Marca Trevigiana e il supporto contro la Ludopatia.

«La maggior parte delle richieste ha riguardato il supporto alle coppie che vivono momenti di complessità nelle relazioni coniugali o che vivono momenti delicati nelle fasi di transizione familiare legate al ciclo di vita – continua don Pesce –. Significativo anche il supporto educativo offerto alle coppie genitoriali attorno ad aspetti educativi riguardanti i figli. Il Fondo Guarnier è un contributo importante che va a favore non solo di singoli utenti, ma anche di tante famiglie, specie di quelle con maggiore difficoltà economica».