Completati i lavori di ristrutturazione della fontana di piazza Rinaldi

Sono stati completati i lavori di sistemazione della fontana di Piazza Rinaldi, risalente al 1908, che era stata danneggiata da ignoti. L’intervento è stato eseguito da professionisti nella cura della pietra: oltre alla rimessa in sede del corpo-fontana si è proceduto ad un ripristino il più possibile “invisibile” della parte ammalorata. Nell’occasione si è proceduto al consolidamento della struttura. Prossimamente, in accordo con la Soprintendenza Beni Ambientali, verranno posti dei dissuasori in ghisa (esteticamente adeguati ai luoghi) a protezione del manufatto.