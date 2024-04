Freedhome Day, centinaia di persone per il 25 Aprile in Fonderia

La quindicesima edizione del Freedhome Day in Fonderia a Treviso, organizzata da Home Rock Bar, è stata un grandissimo successo: da mezzogiorno a mezzanotte il locale e le aree esterne adiacenti, allestite per l’occasione, hanno visto protagonisti i mitici Anni ‘50 in stile americano in tutte le loro sfaccettature, dalla musica live e dj set al ballo, fino ai vintage market, alla cucina e agli spettacoli di burlesque.

Grandissima risposta da parte del pubblico con centinaia di persone arrivate da tutta la provincia per godersi un 25 Aprile all’aria aperta, in uno spazio libero. Tra le diverse attività, anche l’hot dog contest, che ha visto vincere Boris, uscito vincitore tra i dodici partecipanti, mangiando 6 hot dog in 5 minuti. L'appuntamento con la prossima edizione è per il 25 aprile 2025.