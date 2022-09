Fridays For Future, venerdì torna a Treviso lo sciopero globale per il clima

Torna a Treviso lo sciopero globale per il clima. L'evento, organizzato dagli attivisti di Fridays for future Treviso, si svolgerà venerdì prossimo nel centro storico del capoluogo della Marca, con un corteo che partirà, dopo le 8 del mattino, alla "palla di ferro" di via Roma, a pochi passi dalla stazione. Uno striscione è stato esposto nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, da alcuni dei promotori sul cavalcavia della stazione ferroviaria.

«Dopo una delle estati più calde degli ultimi tempi, dopo una siccità che ha portato il razionamento dell'acqua, dopo il crollo della Marmolada causando 11 vittime e alle porte di quelle che saranno tra le peggiori elezioni che ricorderemo» scrivono gli organizzatori sulla loro pagina Facebook «è necessario scendere in piazza a gridare a gran voce che un cambiamento è neccessario, e se non avverrà lo costruiremo noi. Stiamo tornando al carbone mentre nella nostra città sorge un supermercato dopo l'altro, la mom taglia le corse e la maggiore preoccupazione della giunta è dove parcheggiare. Non possiamo stare in silenzio!».