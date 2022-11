Guardie giurate faranno da sentinelle contro i furti: firmato protocollo in Prefettura

Accordo sottoscritto dai Comuni di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo, Montebelluna e Mogliano e gli istituti di vigilanza Axitea, Civis, Rangers, Sicuritalia e Carniel. Sono oltre 70 i metronotte al lavoro ogni notte nella Marca. Dall'inizio del 2022 furti in appartamenti in calo del 29,3%

Guardie giurate a fare da sentinelle contro i furti, segnalando alle forze dell'ordine movimenti sospetti o dando indicazioni utili per combattere i raid dei ladri. E' il principale fine del procollo d'intesa firmato in mattinata presso la Prefettura di Treviso e sottoscritto di fronte al Prefetto Angelo Sidoti dai Comuni di Treviso (presente il vicesindaco Andrea De Checchi), Conegliano (Fabio Chies), Castelfranco Veneto (sindaco Stefano Marcon), Montebelluna, Vittorio Veneto (Antonio Miatto), Oderzo e Mogliano, e dagli istituti di vigilianza Axitea, Civis, Rangers, Sicuritalia e Carniel. Alla firma hanno partecipato anche il Questore Manuel De Bernardin Stadoan, il comandante della fiamme gialle, Francesco De Giacomo, e il comandante dell'Arma, Massimo Ribaudo che ha fornito alcuni dati riguardanti l'incidenza dei furti nella Marca. Ogni notte sono oltre 70 le guardie giurate schierate sul territorio dalle forze dell'ordine: 15 per Carniel, 10 Civis, 17 per i Rangers, 15 per Axitea e 15 per Sicuritalia.

«E' un protocollo nazionale, già esistente dal 2010, rinnovato anche nel 2022, e quindi ha dato il destro anche alla nostra Prefettura e alle amministrazioni comunali di maggiori dimensioni di valutare in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di sottoscriverlo con alcuni istituti di vigilanza che sono più presenti, hanno più dotazioni tecnologiche e hanno più guardi giurate sul territorio» ha spiegato il Prefetto, Angelo Sidoti «è un protocollo che mira ad aumentare la sicurezza pubblica approfittando della sussidarietà posta dal privato, della sicurezza complementare assicurata dagli istituti di vigilanza e che si sostanzia nell'informazione che la guardia giurata presente sul territorio, nei giri di controlli ordinari che svolge riporta alla propria sala operativa e questa alla sala operativa delle forze di polizia eventuali fatti sospetti, atteggiamenti, comportamenti o persone che possano indurre a segnalare la loro presenza».

Dall'inizio del 2022 i furti in casa in provincia di Treviso, denunciati a tutte le forze dell'ordine, hanno subito un netto calo rispetto allo stesso periodo del 2021 (-29,3%) e perfino del 2020 (-11%), anno caratterizzato dal lockdown e dalle limitazioni per la pandemia del Covid 19. Sempre secondo le statistiche il 30% dei furti denunciati nella Marca si verificano nei mesi di novembre e dicembre, il periodo solitamente in cui i "topi d'appartamento" lavorano più intensamente. Nell'ottobre 2021 sono stati 256 i furti in appartamento mentre il mese scorso sono stati appena 139 quelli denunciati.

Ottimo il dato anche per quanto riguarda l'indice di delittuosità: sono 153 i furti registrati ogni 100mila abitanti, ben sotto la media regionale di 211 e al secondo posto in Veneto dopo la provincia di Belluno. Treviso figura inoltre al terzo posto a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza.