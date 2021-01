Derubata in ospedale dopo un'operazione, la ladra era la compagna di stanza

Alcuni mesi fa, mentre era ricoverata al Ca' Foncello di Treviso, aveva derubato la sua compagna di stanza, una 84enne di origini bellunesi, appropriandosi di un anello prezioso. Dalla denuncia presentata dall'anziana, i carabinieri della Compagnia di Treviso, a cui l'anziana si era rivolta, hanno identificato la responsabile del furto, una 38enne di origini rumene, residente nella Castellana, con precedenti di polizia. La straniera deve rispondere del reato di ricettazione.

L'episodio del furto risale all'autunno scorso. L'84enne era ricoverata presso l'ospedale di Treviso per un intervento chirurgico e che all'atto della dimissione dal nosocomio tra gli effetti personali non aveva più trovato un anello di pregio di sua proprietà. Gli accertamenti degli investigatori dell'Arma, in collaborazione con la struttura ospedaliera, hanno permesso di risalire alla straniera, anche lei degente presso la struttura sanitaria nello stesso periodo dell'anziana. Presso l'abitazione della donna, durante una perquisizione, è stato rinvenuto l'anello in oro con diamante, successivamente riconosciuto dalla vittima come quello suo mancante.