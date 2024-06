Vescovo Gardin: la visita e la preghiera nella chiesa degli Oblati

Una preghiera continua, silenziosa e discreta, quella di chi si sta recando, in questi giorni, nella chiesa di san Liberale in Porta Altinia (chiesa degli Oblati diocesani), dove riposa il corpo di mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito della nostra diocesi, morto lo scorso 21 giugno, nella Casa del clero di Treviso. Sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati, consacrate e fedeli laici potranno fargli visita e pregare per lui in questa chiesa fino a giovedì 27 (dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17). Giovedì sera, 27 giugno, alle 20.30, sarà recitato il Rosario in cattedrale.

Venerdì 28, alle 8.15 la salma di mons. Gardin sarà trasferita in cattedrale, dove sarà accolta dai canonici del Capitolo; sarà quindi celebrato l'Ufficio dei defunti, con la preghiera delle Lodi. La venerazione della salma proseguirà fino all'ora del funerale, che sarà alle 10.30, presieduto dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale triveneta. La salma di mons. Gardin, al termine della celebrazione, sarà tumulata nella cripta della cattedrale, nel sepolcro dei Vescovi, dove riposano anche mons. Magnani, mons. Mistrorigo e altri vescovi di Treviso.

Il vescovo, mons. Michele Tomasi, in un comunicato a tutti i sacerdoti, i religiosi, i consacrati e i fedeli laici della diocesi, invita ad "elevare preghiere per il defunto vescovo Gianfranco Agostino, celebrando sia la messa, prevista dal Messale Romano per i vescovi diocesani defunti, sia la liturgia delle ore per i defunti o, in altro modo, secondo le proprie possibilità". Domenica scorsa, in tutte le parrocchie e le comunità religiose della Diocesi, il vescovo Gardin è stato ricordato nelle celebrazioni eucaristiche.

Si informa che la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Treviso: https://www.youtube.com/live/qAPWD2ZaV8A