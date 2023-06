Treviso Pride 2023, ecco il programma della manifestazione di sabato prossimo

Quest'anno sembrano essere ben più tiepide le polemiche, un tempo roventi, che accompagnano l'edizione del Pride 2023 che si svolgerà sabato prossimo 17 giugno alle ore 16 dalla stazione ferroviaria del capoluogo della Marca fino al Prato della Fiera, dove attorniati dai banchetti delle associazioni arcobaleno e dai food truck, avranno luogo i discorsi dal palco e le performance. Inserito nell’Onda Pride nazionale, che vede iniziative analoghe in tutta Italia nei fine settimana di questi mesi, il corteo dell’orgoglio LGBTQIA+ è organizzato da AGEDO Treviso, Famiglie Arcobaleno Veneto, Coordinamento LGBTE Treviso, Non Una Di Meno Treviso. Il sindaco Mario Conte ha già annunciato nei giorni scorsi che non ci sarà, per un breve periodo di riposo già fissato da tempo. Ca' Sugana non ha inoltre firmato il manifesto d'intenti degli organizzatori ma i toni sono concilianti. Una curiosità riguardante il percorso è il mancato attraversamento di piazza Duomo, teatro lo scorso anno del blitz anti-abortista di un gruppo di attiviste che protestarono a seno nudo sulle scalinate (furono tutte in seguito denunciate dalla Digos). Anche le mura non potranno essere attraversate: sono già occupate dalla manifestazione dedicata a Elvis Prestley.

Il programma del Pride di sabato prossimo

Appuntamento, dunque, in via Roma - fronte stazione ferroviaria di Treviso - per dare vita al corteo che, dopo il passaggio per la centrale piazza Borsa e aver lambito piazza dei Signori, attraverserà un quartiere oggi, rispetto al passato, marginale come quello di Santa Maria Maggiore, per poi transitare oltre porta Carlo Alberto, lungo tutto viale IV Novembre, fino a raggiungere Prato della Fiera, che sarà luogo dei discorsi ufficiali, ma anche di musica e spettacoli. L’iniziativa segue due assemblee pubbliche - promosse dall’organizzazione del Treviso Pride 2023 e tenutesi nel mese di maggio - finalizzate a coinvolgere la società trevigiana, le associazioni e le realtà del territorio. Per essere rispettoso e inclusivo, il corteo non solo sarà accompagnato da un interprete LIS (lingua dei segni), ma vedrà designata una “zona bianca”, sia durante il percorso sia in Prato della Fiera, dedicata alle persone con fragilità motorie e sensoriali, per l? bambin? e l? anzian?, e tutt? coloro che abbiano bisogno di uno spazio di decompressione. All’arrivo, il Prato della Fiera sarà attrezzato con i banchetti di molte associazioni del territorio e con un'area food & drink. A intervenire dal palco saranno le realtà che hanno dato vita al Treviso Pride 2023 ma anche le organizzazioni sindacali, studenti, collettivi. Non mancherà certo l’intrattenimento: le performance della Drag Queen Ama Supreme e gli sketch di Brave Mai e di Irene Curto di GEA - Gioiosaetamorosa Festival, ma anche il dj set di Menage a Trash all’arrivo del corteo in Prato Fiera e LaRoboterie ed ENDEE per la festa finale al CS Django in via Monterumici 11 dalle ore 21.30 e dj set a partire dalle 22.30.

L'adesione ufficiale del Pd: rientrare nella rete Re.a.dy.

«Anche quest’anno il Partito Democratico della Provincia di Treviso si schiera dalla parte di coloro che difendono i diritti inviolabili della persona, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”. Lo dichiarano Giovanni Zorzi, segretario provinciale, e Federico Mascarin, responsabile Diritti della segreteria provinciale, in riferimento al Treviso Pride 2023, in programma per sabato 17 giugno. Sosteniamo tutte quelle azioni che promuovono e rendono effettivi tali diritti – continua Zorzi –. A livello locale, la Segreteria Provinciale del Partito Democratico propone alle amministrazioni che non hanno ancora aderito, l’approvazione di una specifica delibera per l’ingresso dei Comuni nella rete Re.a.dy, la rete delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità? di genere. Il Pride - conclude Mascarin - è una grande manifestazione che ricorda a tutte e a tutti che i diritti civili sono il mezzo e non il fine. Il mezzo per rendere il nostro Paese migliore e perché ognuno si senta libero di vivere la propria vita senza essere discriminato per l’orientamento sessuale e per la propria identità. Invitiamo quindi le democratiche e i democratici della provincia a partecipare».

Consiglieri dem senza fasce al Pride

I consiglieri comunali non potranno tuttavia utilizzate le fasce biancocelesti: la decisione è stata del presidente del Consiglio comunale, Antonio Dotto. «Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto» hanno raccontato in una nota i consiglieri del Pd Zabai e Bazza «ci ha negato l’uso della fascia in occasione del Treviso Pride, giustificandosi con il fatto che ‘non sussistono i presupposti’ previsti dal disciplinare sull’uso della fascia stessa. Una giustificazione burocratica che non regge. Il Presidente Dotto fa riferimento a delle linee guida fissate dal suo predecessore che non hanno alcun valore vincolante, semmai di indirizzo, e sono comunque soggette al giudizio del Presidente del Consiglio Comunale in carica, tanto che anche in esse è esplicitato il fatto che le fattispecie di cerimonie in cui è previsto l’uso non sono esaustive. Ricordiamo che l’unica norma cogente a riguardo è l'art.5 dello Statuto Comunale, nel quale si dice che: "tutti i consiglieri comunali sono dotati di fascia con i colori e lo stemma del comune da indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale". La scelta del Presidente Dotto è quindi una scelta politica, per noi lesiva del ruolo di rappresentanza che riguarda tutti i consiglieri comunali. Esprimere vicinanza istituzionale ad una manifestazione importante come il Treviso Pride dovrebbe essere garantito a tutti i rappresentanti dei cittadini trevigiani.