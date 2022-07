Sabato il primo gay pride "indipendente": «Non ci interessa dialogare con il Comune»

«Il nostro sarà il primo pride del tutto indipendente, partito dal basso, un momento di protesta e rivendicazione». Le polemiche con il Comune? «Non ci interessa dialogare con questa amministrazione». Il disimpegno del coordinamento Lbte? «Li abbiamo sentiti per costruire insieme il pride e ci è stato risposto che non avevano le forze, siamo rimasti basiti della reazione: sono caduti dal pero. E poi c'è Michela Nieri che dal nostro punto di vista ha fatto delle dichiarazioni che sono problematiche». Contro tutto e quasi tutti, gli organizzatori del Pride 2022 (principalmente "Non una di meno" ma anche centro sociale Django e altre associazioni) tirano dritto e sabato pomeriggio si apprestano ad animare il centro storico con un corteo che partirà dalle 16.30 da via Roma (punto di ritrovo la Palla di Ferro). Il tragitto prevede poi piazza della Vittoria, piazza Pio X, Borgo Cavour, piazza Duomo, Calmaggiore, piazza dei Signori, via XX settembre e piazza Borsa. La manifestazione, dedicata alla memoria di Cloe Bianco (l'insegnante trovata morta suicida ad Auronzo di Cadore, nel bellunese), si concluderà con la musica dei dj El pollo loco e Menage a trash e con uno spettacolo di sei drag queen. Senza nessuna sponsorizzazione, il pride ha aperto al crowdfunding e sarà antiabilista, con la volontà di includere i disabili che nel corteo avranno un'area dedicata (chiamata zona bianca).

Sulle dichiarazioni del consigliere comunale d'opposizione Michela Nieri (aveva detto di non voler aderire per le modalità divisive degli organizzatori), Gaia Righetto ha sottolineato: «Ha dimostrato di avere poca conoscenza delle motivazioni che muovono il pride: al netto di quel che è stato il pride nel 2017 e nel 2019, la manifestazione è uno spazio di rivolta e rivendicazione. Noi abbiamo tutta una serie di proposte ma che sono diametralmente opposte a quanto sta accadendo: è ovvio che contestiamo quanto accaduto con il ddl Zan, è ovvio che è anche contro».

Tra le organizzatrici c'è anche l'avvocato Cinzia Brunati (nel video in alto): «Vogliamo far sentire la voce delle persone che vivono nel territorio e ogni giorno sono sottoposte a discriminazioni e ad una violenza che a volte è anche istituzionale e per questo motivo chiediamo alcune misure che non siano estremamente lontane da noi ma molto specifiche calate sul territorio. Un esempio tra tutti: fra i centri anti-violenza non ci sono dei centri che abbiano specificatamente la tutela delle persone lgbt e delle persone queer e invece dovrebbero essere istituiti. Critichiamo l'amministrazione comunale per una delle primissime misure è stata l'uscita dalla rete Ready, uno stumento di tutela contro la violenza omolesbotransfobica: per questo è un pride rivendicativo, non contro qualcuno, rivendica certamente in senso positivo alcune misure e alcune istanze».