L'ambasciatore di Germania in visita all'istituto Canova di Treviso

Ieri, giovedì 20 settembre, il Liceo Canova, unico istituto della provincia integrato nella rete Pasch-net Schulen e sede di certificazione DSD, ha ospitato l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling, che ha incontrato una delegazione di studenti per un confronto su temi quali mobilità in Germania sulla base della convenzione realizzata con il Sankt-Raphael-Gymnasium di Heidelberg, progetti Europei, progetti della scuola.

Nel 2013 il Liceo Canova è entrato a far parte della Rete Pasch, Partnerschulen für die Zukunft (Scuole Partner per il Futuro). Le scuole della Rete, selezionate in base a precisi requisiti riconosciuti dal Governo tedesco, offre il Diploma DSD I e DSDII di lingua tedesca. Durante il loro percorso, gli studenti del Canova sostengono i test per i diplomi internazionali DSD-I e DSD-II; il DSD-I viene proposto al terzo anno e il DSDII al quinto con certificazione di livello B2/C1. I docenti di Tedesco seguono una formazione specifica, ripetuta annualmente, che garantisce loro di mantenere i parametri didattici di insegnamento della lingua tedesca richiesti dal Ministero tedesco alle scuole con lo status di scuola della Rete Pasch.

L?Ambasciatore Viktor Elbling è nato a Karachi (Pakistan). Dopo gli studi universitari in Giurisprudenza presso l?Università di Bonn e quelli in Scienze Politiche e Filologia romanza, ha svolto varie importanti mansioni presso il Ministero degli Esteri in Germania. Il suo primo incarico all'estero è stato quello di consigliere politico presso l'Ambasciata tedesca in Corea del Sud. In seguito, è stato Capo del dipartimento di economia presso l'Ambasciata di Spagna; dal 2014 per quattro anni è stato Ambasciatore in Messico. Dal settembre 2018 è Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, a Roma.