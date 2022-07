Self service in dialetto. La lettera aperta: «Eni, struca el boton e daghe un scheo al to gestor!»

La recente iniziativa di Eni di far parlare in dialetto i dispositivi di pagamento self service di alcune stazioni di servizio del Veneto ha fatto certamente sorridere e suscitato curiosità tra gli automobilisti, ma anche provocato la reazione dei benzinai dell'associazione Gestori Carburanti Treviso che hanno messo nero su bianco una lettera aperta all'azienda petrolifera. A firmare la missiva è stato Moreno Parin, storico sindacalista del settore. «Ma co tuti i casin che ghe ne, coa bensina che costa pi de un bon Proseco, co i gestori che ni ghe sta pi dentro coi schei, e i ciapa un casin de paroe dae zente, sti quà de Eni ni trova gnet de mejo da far che tirar fora el diaeto, e spendar anca schei par farlo»: ha scritto Parin.

La lettera a Eni

Stano xe pi cald del soito, e da sempre se sa che el cald non fa ben al servel, e ora qualchedun de Eni se ga pensà che sicome a zente fa sempre casin sul self-service saria stat mejo zontar anche el diaeto soa vose dea machina magnaschei, parchè no tuti i capise ben el talian, e ora gnent de mejo che far parlar a machina en diaeto, in tute e region. Anca se saria stat mejo el dialeto de ogni provincia, quel de Beun non le proprio come quel de Venesia. Qualchedun ga dita che xe fat par far far un soriso aea zente, qualchedun altro par vendar de pi, come se far bensina su na machina che parla diaeto se paghe manco, a mi i me par na banda de mati, mi so che a zente che fa bensina porconea par i schei che a costa, in diaeto o in talian, ma i bestema e manda maedision a quei che scalda careghe a Roma. Par non sbaiar i ghee manda in tuti i diaeti e in talian, così i xe siguri che i capise! Ma co tuti i casin che ghe ne, coa bensina che costa pi de un bon Proseco, co i gestori che ni ghe sta pi dentro coi schei, e i ciapa un casin de paroe dae zente, sti quà de Eni ni trova gnet de mejo da far che tirar fora el diaeto, e spendar anca schei par farlo, e par non farse mancar gnet i ghe o ga dita anca ai giornai, i ga da ver qualche problema par el cald!

E ora vist che Eni non capise el talian quando i gestori domanda un scheo in pi al l itro, gheo domandon anche in diaeto, chisà che a sia a volta bona che riva un scheo, magari anca do, go el dubio che gavon sempre sbaià a scrivar a Eni sempre in talian, magari na ga mai capio na madona de quel che gavon scrit, vutu vedar che xe colpa nostra se Eni no ga mai capio? E ora “cara” Eni te o domandon anche in diaeto: STRUCA EL BOTON E DAGHE UN SCHEO AI TO GESTORI!

Moreno Parin, Gestori Carburanti Treviso