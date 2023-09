Va a Venezia e di lui si perdono le tracce, apprensione per un 25enne

La Prefettura di Treviso, attraverso un comunicato diramato nel pomeriggio, ha comunicato che è stata segnalata dalla stazione dei carabinieri di Treviso la scomparsa di Giacomo Carniato, di anni 25, residente a Treviso. Il giovane è alto circa 170 cm, di corporatura robusta, ha capelli castani, occhi azzurri e tatuaggi sul collo, sul polpaccio e sul braccio sinistro. Si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di sabato 2 settembre per recarsi a Venezia, facendo perdere le tracce. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni in cotone color verde chiaro, una maglietta rosa, ciabatte bianche e un marsupio color verde militare. Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.